Сколько украинские беженцы зарабатывают в Швейцарии: опрос

С начала войны в Швейцарию прибыли более 70 000 людей из Украины. Большинство украинских беженцев в этой стране хотят больше работать, свидетельствуют результаты масштабного опроса.

Сколько зарабатывают украинцы в этой стране, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на swissinfo.ch.

Государственный секретариат по делам миграции (SEM, подразделение Минюста) заказал Бернской Высшей школе прикладных наук (BFH) онлайн-опрос украинских беженцев. Всего в исследовании в сентябре-октябре 2022 приняли участие 8 000 человек в возрасте от 16 до 59 лет с разрешением на проживание категории S.

Оказалось, что около 40% опрошенных украинских беженцев в Швейцарии хорошо знают английский язык, а 70% - имеют высшее образование.

Треть (36%) респондентов заявили, что активно ищут работу, столько же хотят работать в Швейцарии.

Фото: Две трети беженцев хотят работать (gettyimages.com)

27% украинцев прошли курс профтехобучения или участвовали в одной из программ трудоустройства. Фактически работают 15% опрошенных. Три четверти уже имеющих работу хотели бы работать больше.

Среди трудоустроенных занятость выглядит следующим образом: в среднем беженцы работают по ставке 70% недели – у 98% это был стандартный швейцарский трудовой договор, только у 2% работа была в статусе самозанятого работника.

Те беженцы, которые работали по ставке 70%, в среднем зарабатывали 4477 швейцарских франков в месяц (4880 долларов).

К слову, 9 ноября власти Швейцарии продлили действие защитного статуса S для украинцев до 4 марта 2024 года.

Напомним, мы писали, что Словакия продлила временную защиту украинцам.