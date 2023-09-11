Скільки треба заробляти на життя у Німеччині без соціальних виплат: основні витрати

Українські біженці у Німеччині отримують значну соціальну допомогу – від виплат на проживання та оплати оренди житла до дитсадків та шкіл. Багато хто планує своє подальше життя в цій країні, не уявляючи повної картини витрат місцевих жителів.

Які основні витрати слід закладати у бюджет сім'ї матері з двома дітьми у Німеччині, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на YouTube-канал українки Олени Храмцової, яка 20 років живе в цій країні.

Які витрати на житло слід враховувати

Українка розповідає про стандартні витрати у країні – зокрема, скільки може складати оплата комунальних послуг, дитсадок, подорожі.

"Ціни відрізняються у різних федеральних землях. Якщо я скажу, що квартплата 300 євро, то у Мюнхені будуть сміятися – там від 600 євро. Тому і витрати будуть різні", – розповідає Олена Храмцова.

За її словами, українці, які зараз отримують виплати та пільги, не орієнтуються у витратах у Німеччині, бо не платять самостійно ні за квартиру, ні за ясла, дитсадки, школу, ні за групи продовженого дня чи їжу дітей в школах. За це платить Джобцентр.

"Для тих, хто вже заробляє сам, слід врахувати, що при зарплаті менше ніж 1372 євро для однієї людини та менше 1754 євро на двох, маєте право подати заяву на допомогу Wohngeld (субсидію)", – зауважує вона.

Найбільша стаття витрат у Німеччині – квартплата, каже Олена Храмцова. Оплата залежить від того, де знаходиться житло і хто його здає.

"Кожні два роки власник може підвищувати оплату на 50 євро, бо ціни змінилися. Дво- трикімнатна квартира обходиться приблизно 600 євро. Також оплачується вода і електроенергія. За електроенергію я плачу 100 євро, а в кінці року приходить перерахунок, що треба ще доплатити", – додає українка.

Також слід врахувати витрати на дрібний ремонт у квартирі, який лягає на плечі орендаря. Дещо має ремонтувати власник – наприклад, труби чи жалюзі.

Фото: У Німеччині житло часто здають без меблів (unsplash.com/steven-ungermann)

На дітей доведеться витрачати чималі кошти

"Ті, в кого є діти і хто не знаходиться на "соціалі", оплачують садочки і школу самі. Я платила 140 євро за свою дитину – вона перебувала з 7:30 до 14 години і їла там. За групу продовженого дня у молодших класах я плачу 40 євро цілий рік (канікули також оплачуються). У дитсадку перебування цілий день може коштувати 300-400 євро на місяць", – звертає увагу Олена Храмцова.

Вона зауважує, що слід врахувати свій дохід і зважити, чи є сенс працювати півдня, якщо за садок треба віддавати такі суми.

"Коли дитина йде до першого класу, Джобцентр дає 100 євро на шкільне приладдя. Я сама це купувала. Наприклад, шкільні рюкзаки коштують від 80 євро. Книжки безкоштовні, але інколи треба докупити. Плюс спортивне взуття треба купити", – зазначає автор.

Також у школі організовують екскурсії. У класі доньки Олени таку подорож планують для всього класу з понеділка по п'ятницю.

"Треба здати 400 євро. Але якщо ви з малозабезпеченої сім'ї, можна написати заяву вчителю і вам допоможуть фінансово", – підказує українка.

Фото: Джобцентр у Німеччині (gettyimages.com)

Які ще статті витрат будуть у бюджеті сім'ї

Зараз квиток за 49 євро рятує всіх, а раніше треба було купувати окремі проїзні дорослим та дітям, звертає увагу Олена Храмцова.

"Страхування потрібне кожному. Якщо ви чи ваша дитина пошкодили майно іншої людини, то краще заплатити 60 євро на рік і мати таке страхування. Для тих, хто має авто, слід порахувати свої витрати на бензин, страхування, паркування. Щось зламалося – ремонт 400 євро", – зауважує блогер.

На їжу доведеться віддавати не менше 200 євро за дуже скромного меню. За інформацією 2020 року, на їжу на одну людину у Німеччині треба виходило 170 євро. За три роки ціни суттєво зросли.

"Якщо ви збираєтеся залишитися у цій країні, вам треба писати список, скільки ви будете витрачати і де зможете знайти допомогу. Є багато організацій, дешевих магазинів, секонд-хенди.

Ту суму, яку на вас витрачає Джобцентр, треба буде заробити самому. Наприклад, ви будете отримувати брутто 2200 євро. Мінус – медичне страхування (170 євро), мінус пенсійні внески, плюс соціальні виплати, в церкву", – перелічує можливі витрати вона.

Загалом внески на медичне страхування та соцстрахування складають займають значну частину зарплат у Німеччині (приблизно 20%).

Фото: Магазин із дешевими продуктами у Німеччині (gettyimages.com)

Які середні зарплати у різних містах Німеччини у 2023 році

Витрати на життя у Німеччині для людей, які не отримують соціальної допомоги, можуть складати від 1000 до 3000 євро на місяць. Водночас середні зарплати 2023 році такі:

Мюнхен – 3 780 євро;

Франкфурт – 3 773 євро;

Штутгарт – 3 754 євро;

Кельн – 3 501 євро;

Гамбург – 3 475 євро;

Берлін – 3 168 євро.

Зважаючи на те, що багатьом біженцям доведеться перший час працювати на некваліфікованих низькооплачуваних роботах, доходи будуть нижчі. Мінімальна погодинна оплата в залежності від професії – приблизно 13 євро. При цьому мінімальна зарплата складає 1645 євро на місяць.

Нагадаємо, ми писали, як орендувати житло в Німеччині біженцям із України.

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