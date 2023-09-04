Як орендувати житло в Німеччині біженцям із України: важливі деталі договору

Українцям, які отримали тимчасовий захист у Німеччині, нерідко доводиться самостійно шукати собі житло в оренду. При цьому рекомендується укладати договір, щоб уникнути спірних моментів із власником.

Що треба враховувати про договір оренди житла в Німеччині, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на ukrainianingermany.de.

Як орендувати житло у Німеччині за допомогою Jobcenter

Для того, щоб держава покривала вартість орендованого житла українцям, які отримують допомогу від центру зайнятості Jobcenter або соціального відомства Sozialamt, від цих установ треба оформити дозвіл – свідоцтво Wohnberechtigungsschein. Якщо підписати договір оренди без попереднього узгодження, сплачувати орендну плату доведеться самостійно.

Для отримання дозволу необхідно вказати інформацію про житло:

житлову площу та кількість кімнат;

розмір орендної плати;

суму застави (Kaution);

вартість комунальних послуг;

витрати на опалення;

вид опалення (централізоване, природний газ, мазут);

гаряче водопостачання (автономне або централізоване).

Треба надати пропозицію на оренду в письмовому вигляді, яка буде підтвердженням, на що саме потрібні гроші. Після цього біженцям дадуть формуляр від центру зайнятості чи соціального відомства на оформлення допомоги на оренду житла.

Якщо квартиру оплачує Джобцентр, то оплатить відразу всю суму повністю, включаючи й заставу. Але заставу треба буде повернути як безстрокову позику – із виплат біженця щомісяця відраховуватиметься певна сума.

Фото: Джобцентр оплачує оренду квартири та позичає гроші на заставу (gettyimages.com)

Які пункти мають бути в договорі оренди житла в Німеччині

Зазвичай орендодавець має стандартну форму документу. Договір про оренду можна оформити без нотаріуса, однак слід чітко зазначити важливі пункти угоди.

В першу чергу слід узгодити розмір орендної плати. Цю фіксовану суму треба буде сплачувати на початку кожного місяця. Комунальні платежі сплачуються у вигляді авансу на місяць вперед. Якщо буде передплата чи недоплата, раз на рік відбувається перерахунок, а користувачам надходить відповідний лист.

До витрат на житло входить: оплата за воду, газ, електроенергію, опалення, паркування або гараж, страхування будови, вивезення сміття, прибирання вулиць. Інтернет чи мобільний звяок оплачується окремо провайдерам.

У більшості випадків за житло потрібно сплатити заставу (Kaution) у розмірі одного або кількох місячних платежів. Це також має бути прописано в договорі. Максимально ця сума може дорівнювати 3 місячним орендам. Орендодавець має зберігати ці кошти до моменту, поки квартирант не захоче з’їхати. Якщо не буде боргів за оренду і майно не буде пошкоджене, ці кошти повернуть у повному обсязі.

У стандартному договорі оренди мають бути такі розділи:

Mietobjekt (інформація про майно, кількість кімнат, меблі, гараж);

Miethöhe (умови оренди, рахунок і все, що стосується орендної плати, у тому числі сума безпосередньо оренди Kaltmiete, комунальні платежі Nebenkosten (дата оплати, штрафні санкції за її відсутність);

Hausordnung (правила будинку: сортування сміття, години тиші, порушення яких є підставою для орендодавця розірвати договір оренди);

Haustiere (умови проживання з домашніми тваринами);

Kaution (сума застави);

Kündigung (розірвання договору).

Щомісячний платіж складається з холодної оренди (Kaltmiete) та фіксованої суми за комунальні послуги (Nebenkosten або Betriebskosten). Разом вони називаються теплою орендою (Warmmiete). Сплачувати платіж зазвичай потрібно упродовж першого тижня місяця.

Фото: У Німеччині житло часто здають без меблів (unsplash.com/steven-ungermann)

Що треба враховувати під час підписання договору з орендодавцем

Чимало квартир у Німеччині здаються в оренду без меблів, кухонної обладнання чи навіть базових зручностей. Такі питання слід обговорити до підписання договору.

Зазвичай договір про оренду складається письмово у довільній формі. Під час підписання слід звертати увагу на тривалість оренди – найчастіше це півроку, рік, три роки або невизначений термін.

Орендодавець може додати свої умови щодо проживання, проведення ремонтів. Деякі моменти можуть виявитися неприпустимими. Українцям радять ретельно перевіряти положення, які орендодавець вносить у договір. Якщо якісь пункти викликають сумніви, краще звернутися за консультацією до юриста.

Допускається варіант узгодити відмову від розірвання угоди (Kündigungsausschluss або Kündigungsverzicht). Наприклад, це термін на кілька років, протягом якого договір не можна розірвати. Так орендарів не зможуть виселити, однак і вони не матимуть права виселятися раніше терміну.

Фото: Українцям радять ретельно перевіряти положення, які орендодавець вносить у договір (gettyimages.com)

Особливості розірвання договору оренди

Для того, щоб розірвати договір із точно вказаним строком, мають бути вагомі причини:

документально підтверджена неможливість проживати в даному житлі (наприклад, довідка від лікаря, що мешканець хворіє через цвіль у квартирі);

недостовірно вказана орендодавцем інформація стосовно помешкання, що унеможливлює проживання в квартирі.

Безстроковий договір можна розірвати у будь-який момент. Для цього достатньо повідомити власника майна за три місяці.

Повідомлення оформлюється в письмовій формі у вигляді листа Kündigung в двох екземплярах. Kündigung треба відправити орендодавцю замовним листом із врученням. Орендодавець має протягом місяця має підписати документ й відіслати один екземпляр назад. Якщо власник нічого не відповів, квартирант все одно має право виселитися з квартири в заплановану дати. Щоб не чекати три місяця, можна знайти собі заміну – нового орендаря.

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