Скільки треба заробляти у Німеччині, щоб купити квартиру: ціни на житло

Чимало українців, які опинилися в Німеччині через війну в Україні, хотіли б мати власну нерухомість у цій країні. При цьому придбання житла стає все менш доступним для самих німців.

TRAVEL РБК-Україна розповідає, скільки потрібно заробляти, щоб купити квартиру в Німеччині та які ціни за квадратні метри у містах країни.

Для покупки квартири в Німеччині потрібно 90 зарплат

Згідно з дослідженням порталу GetHome.pl, у Німеччині для покупки квартири на 50 кв. м потрібно зібрати повністю 90 середніх зарплат (за7,5 років). Це середня доступність житла в Європі – наприклад, у Польщі достатньо 80 зарплат, у Данії 40 зарплат, натомість у Чехії – 120.

При цьому для того, щоб дозволити собі придбати квартиру чи будинок площею 90 кв. м, сім'я в Німеччині має заробляти мінімум 5000 євро на місяць до вирахування податків, підрахували на порталі нерухомості Immowelt, повідомляє iamexpat.de.

Платформа проаналізувала щомісячні витрати сім'ї з трьох осіб за середнього доходу в 1500 євро на дорослого і те, як зміниться їхній дохід при отриманні іпотечного кредиту на дім з двома спальнями, з процентною ставкою 4,2%. Виявилося, що у 80 містах Німеччини потрібен загальний дохід у розмірі 5000 євро на місяць.

Фото: Багатоквартирний будинок у Берліні (unsplash.com/waldemar-j)

Зазначається, що через зростання вартості будівництва нерухомість у німецьких містах значно подорожчала з початку 2022 року. Будинки та квартири, які могли бути доступні сім'ям у 2021 році, тепер більше не варіант для людей із середнім статком.

Скільки коштують квартири в містах Німеччини

Сім'ям у дорогих містах Німеччини потрібно заробляти більше, щоби купити житло. У найдорожчому місті країни Мюнхені нерухомість площею 90 квадратних метрів коштуватиме приблизно 823 тисячі євро.

У Гамбурзі така сама нерухомість обідеться приблизно 588 510 євро, там сім'ї потрібний дохід від 10 135 євро на місяць, у Кельні – 8 203 євро на місяць. У Берліні ще нижче – до 7 942 євро на місяць на сім'ю із трьох осіб, щоб відкладати гроші на придбання житла

Фото: Квартири в новобудові Берліна ( unsplash.com/pedro-correia-l )

Згідно з актуальними даними порталу Immowelt, середні ціни квартир за кв. м у містах Німеччини такі:

Берлін – 5040 євро;

Гамбург – 6424 євро;

Мюнхен – 8953 євро;

Кельн – 5276 євро;

Франкфурт-на-Майні – 6163 євро;

Дюсельдорф – 5010 євро;

Штутгарт – 5419 євро;

Дортмунд – 2798 євро;

Ганновер – 3648 євро;

Лейпциг – 2584 євро.

Нагадаємо, ми писали, скільки потрібно відкладати у Польщі, щоб купити квартиру.