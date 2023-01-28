Сколько нужно зарабатывать в Германии, чтобы купить квартиру: цены на жилье

Многие украинцы, которые оказались в Германии из-за войны в Украине, хотели бы иметь собственную недвижимость в этой стране. При этом приобретение жилья становится все менее доступным для самих немцев.

TRAVEL РБК-Украина рассказывает, сколько нужно зарабатывать, чтобы купить квартиру в Германии и какие цены за квадратные метры в городах страны.

Для покупки квартиры в Германии нужно 90 зарплат

Согласно исследованию портала GetHome.pl, в Германии для покупки квартиры на 50 кв. м нужно собрать полностью 90 средних зарплат (за 7,5 лет). Это средняя доступность жилья в Европе – например, в Польше достаточно 80 зарплат, в Дании 40 зарплат, зато в Чехии – 120.

При этом для того, чтобы позволить себе приобрести квартиру или дом площадью 90 кв. м, семья в Германии должна зарабатывать минимум 5000 евро в месяц до вычета налогов, подсчитали на портала недвижимости Immowelt, сообщает iamexpat.de.

Платформа проанализировала ежемесячные расходы семьи из трех человек при среднем доходе в 1500 евро на взрослого и как изменится их доход при получении ипотечного кредита на дом с двумя спальнями с процентной ставкой 4,2%. Оказалось, что в 80 городах Германии требуется общий доход в размере 5000 евро в месяц.

Фото: Многоквартирный дом в Берлине (unsplash.com/waldemar-j)

Отмечается, что из-за роста стоимости строительства недвижимость в немецких городах сильно подорожала с начала 2022 года. Дома и квартиры, которые могли быть доступны семьям в 2021 году, теперь больше не вариант для людей со средним достатком.

Сколько стоят квартиры в городах Германии

Семьям в дорогих городах Германии нужно зарабатывать больше, чтобы купить жилье. В самом дорогом городе страны Мюнхене недвижимость площадью 90 квадратных метров обойдется примерно 823 тысяч евро.

В Гамбурге такая же недвижимость обойдется примерно 588 510 евро, там семье нужен доход от 10 135 евро в месяц, в Кельне – 8 203 евро в месяц. В Берлине еще ниже – до 7 942 евро в месяц на семью из трех человек, чтобы откладывать деньги на приобретение жилья.

Фото: Квартиры в новостройке Берлина (unsplash.com/pedro-correia-l)

Согласно актуальным данным портала Immowelt, средние цены квартир за кв. м в городах Германии такие:

Берлин – 5040 евро;

Гамбург – 6424 евро;

Мюнхен – 8953 евро;

Кельн – 5276 евро;

Франкфурт-на-Майне – 6163 евро;

Дюссельдорф – 5010 евро;

Штутгарт – 5419 евро;

Дортмунд ­– 2798 евро;

Ганновер – 3 648 евро;

Лейпциг – 2 584 евро.

Напомним, мы писали, сколько нужно откладывать в Польше, чтобы купить квартиру.