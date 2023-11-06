Гуцульські терми. У скільки обійдеться спа-відпочинок в Карпатах восени

Карпатські спа-процедури та чани із трав'яними відварами відомі не лише в Україні, але й за її межами. Гуцули відкрили їх користь ще давно. З тих часів збереглося безліч видів та рецептів трав'яних настоїв та описів приготування справжнього карпатського спа.

Фахівець з туризму Олексій Войцеховський для РБК-Україна розповідає, де в Карпатах можна влаштувати собі затишний спа-відпочинок та скільки це коштує восени 2023 року.

Теплий відпочинок у Карпатах

Під час відпочинку в Карпатах ми з родиною відвідуємо багато цікавих місць, їздимо на екскурсії, катаємося на конях, велосипедах, квадроциклах. Ми активно проводимо час, отримуючи позитивні емоції від довгоочікуваного відпочинку.

Сьогодні я хотів би торкнутися теми відпочинку від відпочинку. Точніше відновлення та релаксації. Мова йде про улюблене багатьма українцями карпатське спа – про чани, лазні, сауни та "теплий відпочинок" в цьому регіоні.

Карпатські чани

Купання в чані асоціюється з міфами та чарами. Всі памʼятають казки, де добрі молодики пірнали у гарячу та холодну воду, щоб отримати надможливості і богатирське здоровʼя.

Справжня традиція "варитися" в чані налічує більше чотирьох століть, а у нашому краї зародилася вона в селі Лумшори ще в часи Австро-Угорщини. В 1600 році тут, на березі жвавої річки Туричка, з'явився перший медичний заклад, який застосовував цю дивовижну процедуру для лікування, використовуючи цілющу силу води.

Сьогодні традиція купання в чані розповсюджується на численні регіони: Житомирську, Івано-Франківську, Закарпатську, Хмельницьку області та навіть на Київ. Особливо багато чанів та саун ви зможете знайти, якщо обрали для себе відпочинок в Яремче. Але початок цій незвичайній традиції був власне в Лумшорах.

Процес купання в чані – це справжнє мистецтво, яке вимагає особливої уваги та обережності. Вода в чані гріється на дубових або букових дровах до температури 40-42 градуси за Цельсієм. І тут виникає запитання: чи не буде надто гаряче знизу? Проте не варто перейматися, оскільки на дно чана зазвичай кладеться річкове каміння, що робить процедуру абсолютно комфортною і приємною.

Шанувальники купання в чані переконані, що оздоровчий ефект відчутний вже після першої процедури. Ця унікальна процедура активізує регенераційні та омолоджуючі процеси в організмі. Вона бореться з синдромом хронічної втоми, покращує роботу серця, нирок і судин, очищає організм від токсинів та шлаків, сприяє зниженню ваги, розганяє стрес, поліпшує роботу нервової системи.

І якщо ви цілий день подорожували карпатськими лісами, купання в чані відновить тонус вашого тіла та розслабить його краще за будь що.

Досвідчені фахівці рекомендують купатися в чані в холодну або прохолодну пору року, коли відчувається особливий контраст між теплою водою та холодним повітрям. І не треба боятися застуди – купання в чані сприяє зміцненню імунітету, підвищуючи захисні властивості організму.

Це незабутня оздоровча процедура, яка особливо актуальна в осінній період, коли нашому імунітету потрібна особлива турбота та увага. Нехай осінь стане часом для здоров'я та відпочинку, а купання в чані допоможе зберегти ваше тіло та душу у гармонії.

Гуцульська лазня

Перші лазні, чи терми, як їх називали в давнину, з'явилися ще в Давньому Римі. Заможні люди витрачали в них години, смакуючи вино та обговорюючи справи. У Європі лазні більше служили гігієнічним та оздоровчим цілям, аніж розвагами, хоча і розваг там було вдосталь. Люди відвідували лазні регулярно, адже гаряча пара не тільки очищала шкіру, але й дозволяла розслабити натруджені м'язи перед "масажем" міцними віниками.

Карпатська лазня є одним з основних методів розслаблення та оздоровлення для туристів, які приїздять в регіон.

Гуцули користувалися цим способом очищення й відновлення сил століттями. Вони вірили в магічні сили природи, яка дарує цілющі властивості, перетворюючи відвідання лазні на справжнє обрядове дійство. Карпати, з їх чистими річками і лікарськими рослинами, мають сотні рецептів цілющої бані. Відпочинок в Карпатах восени або взимку, який включає відвідання карпатської лазні, дозволяє весело провести час і подбати про здоров'я.

Карпатська лазня має свої особливості:

Настої з різнотрав'я: готують із рослин, зібраних за всіма правилами – у певний час, з певних місць глибоко в горах. Рецепти таких відварів передаються в гуцульських родинах з покоління в покоління.

Різні суміші трав: для лікування різних хвороб. Деякі настої мають косметичний ефект, інші спрямовані на поліпшення роботи серцево-судинної системи, очищення та детоксикацію організму, оздоровлення органів дихання тощо.

Розігріті після лазні м'язи не зазнають травмування під час масажу. Карпатська лазня також допомагає зняти втому та біль в тілі після багатогодинних походів в гори чи екстремальних видів спорту. Її рекомендують спортсменам, які мали травми та ушкодження м'язової тканини, суглобів.

Лазня в Карпатах – процедура, яка доступна цілий рік. Особливо приємно відвідати її взимку після катання на лижах чи скейтборді.

Карпатська сауна

Сауна в Карпатах – це особливий світ, де тіло занурюється у тепло та спокій. Пам'ятаєте, як ви входите в цей дивовижний простір, і тут вас зустрічає тепло від пічки, що переходить до тіла через сухе повітря? Це не та сама лазня, яку ми знаємо. Тут повітря сухе, і кожна мить тут – це незабутня подорож.

Сухе повітря додає енергії, ви починаєте пітніти, і це робить ваші відчуття неймовірними. Лежачи, ви відчуваєте, як кров і енергія обертаються в справжньому гуцульському танці. Пам'ятайте, що тіло повинне бути сухим, коли ви заходите сюди вперше. Після душу витріться насухо – і тепер ви готові до пригод.

Тут ви можете провести від 5 до 20 хвилин, в залежності від температури і вашого настрою. Потім коротка перерва, можливо, холодний душ або плавання у басейні. Зануртеся в сніг або навіть у річку – але будьте обережні, важливо уникнути травм.

Після цих емоцій важливо повернутися в сауну і знову розслабитися. Останній сеанс короткий, і потім - відпочинок. Повторіть цей цикл, коли ви відчуєте, що тіло охолонуло. І не забудьте про шапочку, тапочки, рукавичку або мочалку, ароматичні масла для додаткового комфорту. Так от, насолоджуйтеся неперевершеною природою Карпат у фінській сауні!

Уникайте розповсюджених помилок

Під час відвідування карпатських спа-процедур, важливо дотримуватися кількох важливих правил, щоб отримати максимальну користь.

Перш за все, не перебуваєте в нагріві довше, ніж рекомендовано. Це може навіть зашкодити вашому здоров'ю.

Також уникайте різкого змінювання температур – краще всього після першого сеансу паріння прийняти легкий контрастний душ, щоб плавно адаптувати організм до зміни температурного режиму. Обливатися льодяною водою чи погружатися в сніг варто тільки після третього сеансу нагріву, коли ваше тіло вже звикло до попередніх процедур.

Крім того, не відвідуйте спа одразу після їжі. Краще зачекайте 2-3 години, перш ніж перейти до таких процедур.

Також уникайте надмірного навантаження на свій організм – дозвольте йому розслабитися і відновити сили. Якщо дотримуватися цих простих порад, ваш візит до справжнього карпатського спа стане справжньою насолодою та приноситиме максимум користі для вашого здоров'я.

Де знайти справжні чани, лазні сауни? Ціни на відпочинок

Наведу декілька прикладів садиб в Карпатах, які мають власні послуги з правильного справжнього гуцульського спа. Проживаючи в таких садибах або просто заїхавши до них у гості, ви отримаєте справжнє задоволення та порадуєте душу і тіло чанами, сауною або лазнею.

Верховина: Садиба Гуцульська Рапсодія – це двоповерховий будинок на 100 місць, поряд на території є 2 котеджі (на 2 і 4 номери), комплекс альтанок, гойдалки, мангали.

Сауна з кімнатою відпочинку – 500 грн за годину;

Оздоровчий чан – 800 грн за годину;

Джакузі – 600 грн за годину.

Ворохта: ГОТЕЛЬ HOTELS MIM – Територія комплексу поділяється на три частини:

готель;

котеджі;

шале.

Мають власний чан на дровах із басейном.

Ворохта: садиба "Близнюки" – з видом на гори та власними сауною та чанами.

Лазня на 10 осіб з кімнатою відпочинку – 1500 грн за 2 години до 6 осіб. Простирадло, шапка, рушник, тапочки, віники, карпатський чай входять у вартість. Кожна 4-а година в лазні – у подарунок.

Чан до 5 осіб – 1500 грн за 2 години. Доплата за кожну наступну особу — 100 грн.

Ворохта: "Мелодія гір" – велика територія з великим садом, відкритим басейном, різноманітними саунами та купелями, барбекю-майданчиком тощо.

За додаткову оплату гості можуть скористатися карпатськими чанами на території

Котеджі VIP House в Микуличині: На закритій території розташовані два двоповерхові котеджі, альтанка, мангал, дитячий майданчик, відкритий басейн з підігрівом.

"Vip чани" на травах (1.5 км), вартість (залежить від кількості осіб):

менший (4-5 осіб) – 1500-2000 грн за 2 години;

більший (5-10 осіб) – 2000-2500 грн за 2 години;

Микуличин: VILLA Даніїла – на території розташовані триповерховий будинок на 8 номерів (16 місць), двоповерховий котедж на 2 номери (4 місця). Також є 2 альтанки, мангал, дитячий майданчик, батут.

Є власна велика сауна на 8-10 осіб із басейном для пірнання та кімнатою відпочинку.

Поляниця: еко-котедж "Куфер" – на великій території розташований двоповерховий котедж на 4 номери (8-16 місць) з терасою, колиба, оздоровчі чани, сауна, відкритий басейн з підігрівом, альтанка та мангал.

Сауна на дровах із джакузі до 4 осіб із кімнатою відпочинку – 2000 грн за 2 години.

Чан до 6 осіб – 2500 грн за 2 години; чан до 10 осіб - 3000 грн за 2 години. При бронюванні сауни або чану користування басейном включено у вартість.

Відкритий басейн з підігрівом до 12-14oC) - 75 грн з особи на годину; 200 грн з особи на день.

Славське: Садиба "Карпатський краєвид"– на подвір'ї є двоповерховий будинок (14-16 місць), двоповерховий котедж на 3 номери (6-8 місць), колиба, альтанки, мангали, кухня для загального користування, дитячий майданчик, батут, гойдалки, літній басейн, сауна та оздоровчий чан.

Оздоровчий чан на 6-8 місць — 800 грн за годину, кожна наступна година — 400 грн. У період 28.12-10.01 — 900 за годину, кожна наступна година — 400 грн.

Яремче: "Садиба Маркевичів" – на території гостьового будинку облаштовано місце з обладнанням для барбекю та власний міні спа-комплекс.

Чан-джакузі на дровах з аеро та гідромасажем

Баня на дровах

Яремче: садиба "У Івана" – на території є 6 двоповерхових котеджів, кухня для загального користування, кафе на 40 людей, чан і сауна, тераса з обідніми столами, альтанки, гойдалки, дитячий майданчик.

Сауна на дровах для 6-8 осіб – 200-300 грн за годину.

2 чани на 6-8 осіб – 500-700 грн за годину. Мінімальне замовлення – 2 години.

Відпочинок в карпатських cgf садибах чи готелях – це невід’ємна частина процесу "перезавантаження", який відновлює як фізичні, так і емоційні сили. Тисячі гостей щороку обирають такі садиби для поєднання активного відпочинку на природі з оздоровчими процедурами.

Це може поліпшити самопочуття і поновити внутрішню гармонію. Після такого відпочинку в Карпатах ви почуєте себе молодими та здоровими, готовими до нових викликів і здобутків.

Якщо ви колись подорожували Карпатами, то напевно чули, що цей регіон вражає не лише природною красою. Багатство смаків місцевої кухні – окремий вид туризму. Скуштувати локальні страви – напрочуд цікавий досвід. Ми писали, які найцікавіші страви варто спробувати в Карпатах.

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