Гуцульські терми. У скільки обійдеться спа-відпочинок в Карпатах восени

Карпатські спа-процедури та чани із трав'яними відварами відомі не лише в Україні, але й за її межами. Гуцули відкрили їх користь ще давно. З тих часів збереглося безліч видів та рецептів трав'яних настоїв та описів приготування справжнього карпатського спа.
Фахівець з туризму Олексій Войцеховський для РБК-Україна розповідає, де в Карпатах можна влаштувати собі затишний спа-відпочинок та скільки це коштує восени 2023 року.
Теплий відпочинок у Карпатах
Під час відпочинку в Карпатах ми з родиною відвідуємо багато цікавих місць, їздимо на екскурсії, катаємося на конях, велосипедах, квадроциклах. Ми активно проводимо час, отримуючи позитивні емоції від довгоочікуваного відпочинку.
Сьогодні я хотів би торкнутися теми відпочинку від відпочинку. Точніше відновлення та релаксації. Мова йде про улюблене багатьма українцями карпатське спа – про чани, лазні, сауни та "теплий відпочинок" в цьому регіоні.
Карпатські чани
Купання в чані асоціюється з міфами та чарами. Всі памʼятають казки, де добрі молодики пірнали у гарячу та холодну воду, щоб отримати надможливості і богатирське здоровʼя.
Справжня традиція "варитися" в чані налічує більше чотирьох століть, а у нашому краї зародилася вона в селі Лумшори ще в часи Австро-Угорщини. В 1600 році тут, на березі жвавої річки Туричка, з'явився перший медичний заклад, який застосовував цю дивовижну процедуру для лікування, використовуючи цілющу силу води.
Сьогодні традиція купання в чані розповсюджується на численні регіони: Житомирську, Івано-Франківську, Закарпатську, Хмельницьку області та навіть на Київ. Особливо багато чанів та саун ви зможете знайти, якщо обрали для себе відпочинок в Яремче. Але початок цій незвичайній традиції був власне в Лумшорах.
Процес купання в чані – це справжнє мистецтво, яке вимагає особливої уваги та обережності. Вода в чані гріється на дубових або букових дровах до температури 40-42 градуси за Цельсієм. І тут виникає запитання: чи не буде надто гаряче знизу? Проте не варто перейматися, оскільки на дно чана зазвичай кладеться річкове каміння, що робить процедуру абсолютно комфортною і приємною.
Шанувальники купання в чані переконані, що оздоровчий ефект відчутний вже після першої процедури. Ця унікальна процедура активізує регенераційні та омолоджуючі процеси в організмі. Вона бореться з синдромом хронічної втоми, покращує роботу серця, нирок і судин, очищає організм від токсинів та шлаків, сприяє зниженню ваги, розганяє стрес, поліпшує роботу нервової системи.
І якщо ви цілий день подорожували карпатськими лісами, купання в чані відновить тонус вашого тіла та розслабить його краще за будь що.
Досвідчені фахівці рекомендують купатися в чані в холодну або прохолодну пору року, коли відчувається особливий контраст між теплою водою та холодним повітрям. І не треба боятися застуди – купання в чані сприяє зміцненню імунітету, підвищуючи захисні властивості організму.
Це незабутня оздоровча процедура, яка особливо актуальна в осінній період, коли нашому імунітету потрібна особлива турбота та увага. Нехай осінь стане часом для здоров'я та відпочинку, а купання в чані допоможе зберегти ваше тіло та душу у гармонії.
Гуцульська лазня
Перші лазні, чи терми, як їх називали в давнину, з'явилися ще в Давньому Римі. Заможні люди витрачали в них години, смакуючи вино та обговорюючи справи. У Європі лазні більше служили гігієнічним та оздоровчим цілям, аніж розвагами, хоча і розваг там було вдосталь. Люди відвідували лазні регулярно, адже гаряча пара не тільки очищала шкіру, але й дозволяла розслабити натруджені м'язи перед "масажем" міцними віниками.
Карпатська лазня є одним з основних методів розслаблення та оздоровлення для туристів, які приїздять в регіон.
Гуцули користувалися цим способом очищення й відновлення сил століттями. Вони вірили в магічні сили природи, яка дарує цілющі властивості, перетворюючи відвідання лазні на справжнє обрядове дійство. Карпати, з їх чистими річками і лікарськими рослинами, мають сотні рецептів цілющої бані. Відпочинок в Карпатах восени або взимку, який включає відвідання карпатської лазні, дозволяє весело провести час і подбати про здоров'я.
Карпатська лазня має свої особливості:
Розігріті після лазні м'язи не зазнають травмування під час масажу. Карпатська лазня також допомагає зняти втому та біль в тілі після багатогодинних походів в гори чи екстремальних видів спорту. Її рекомендують спортсменам, які мали травми та ушкодження м'язової тканини, суглобів.
Лазня в Карпатах – процедура, яка доступна цілий рік. Особливо приємно відвідати її взимку після катання на лижах чи скейтборді.
Сауна в Карпатах – це особливий світ, де тіло занурюється у тепло та спокій. Пам'ятаєте, як ви входите в цей дивовижний простір, і тут вас зустрічає тепло від пічки, що переходить до тіла через сухе повітря? Це не та сама лазня, яку ми знаємо. Тут повітря сухе, і кожна мить тут – це незабутня подорож.
Сухе повітря додає енергії, ви починаєте пітніти, і це робить ваші відчуття неймовірними. Лежачи, ви відчуваєте, як кров і енергія обертаються в справжньому гуцульському танці. Пам'ятайте, що тіло повинне бути сухим, коли ви заходите сюди вперше. Після душу витріться насухо – і тепер ви готові до пригод.
Тут ви можете провести від 5 до 20 хвилин, в залежності від температури і вашого настрою. Потім коротка перерва, можливо, холодний душ або плавання у басейні. Зануртеся в сніг або навіть у річку – але будьте обережні, важливо уникнути травм.
Після цих емоцій важливо повернутися в сауну і знову розслабитися. Останній сеанс короткий, і потім - відпочинок. Повторіть цей цикл, коли ви відчуєте, що тіло охолонуло. І не забудьте про шапочку, тапочки, рукавичку або мочалку, ароматичні масла для додаткового комфорту. Так от, насолоджуйтеся неперевершеною природою Карпат у фінській сауні!
Під час відвідування карпатських спа-процедур, важливо дотримуватися кількох важливих правил, щоб отримати максимальну користь.
Також уникайте надмірного навантаження на свій організм – дозвольте йому розслабитися і відновити сили. Якщо дотримуватися цих простих порад, ваш візит до справжнього карпатського спа стане справжньою насолодою та приноситиме максимум користі для вашого здоров'я.
Наведу декілька прикладів садиб в Карпатах, які мають власні послуги з правильного справжнього гуцульського спа. Проживаючи в таких садибах або просто заїхавши до них у гості, ви отримаєте справжнє задоволення та порадуєте душу і тіло чанами, сауною або лазнею.
Верховина: Садиба Гуцульська Рапсодія – це двоповерховий будинок на 100 місць, поряд на території є 2 котеджі (на 2 і 4 номери), комплекс альтанок, гойдалки, мангали.
Ворохта: ГОТЕЛЬ HOTELS MIM – Територія комплексу поділяється на три частини:
Мають власний чан на дровах із басейном.
Ворохта: садиба "Близнюки" – з видом на гори та власними сауною та чанами.
Лазня на 10 осіб з кімнатою відпочинку – 1500 грн за 2 години до 6 осіб. Простирадло, шапка, рушник, тапочки, віники, карпатський чай входять у вартість. Кожна 4-а година в лазні – у подарунок.
Чан до 5 осіб – 1500 грн за 2 години. Доплата за кожну наступну особу — 100 грн.
Ворохта: "Мелодія гір" – велика територія з великим садом, відкритим басейном, різноманітними саунами та купелями, барбекю-майданчиком тощо.
За додаткову оплату гості можуть скористатися карпатськими чанами на території
Котеджі VIP House в Микуличині: На закритій території розташовані два двоповерхові котеджі, альтанка, мангал, дитячий майданчик, відкритий басейн з підігрівом.
"Vip чани" на травах (1.5 км), вартість (залежить від кількості осіб):
менший (4-5 осіб) – 1500-2000 грн за 2 години;
більший (5-10 осіб) – 2000-2500 грн за 2 години;
Микуличин: VILLA Даніїла – на території розташовані триповерховий будинок на 8 номерів (16 місць), двоповерховий котедж на 2 номери (4 місця). Також є 2 альтанки, мангал, дитячий майданчик, батут.
Є власна велика сауна на 8-10 осіб із басейном для пірнання та кімнатою відпочинку.
Поляниця: еко-котедж "Куфер" – на великій території розташований двоповерховий котедж на 4 номери (8-16 місць) з терасою, колиба, оздоровчі чани, сауна, відкритий басейн з підігрівом, альтанка та мангал.
Сауна на дровах із джакузі до 4 осіб із кімнатою відпочинку – 2000 грн за 2 години.
Чан до 6 осіб – 2500 грн за 2 години; чан до 10 осіб - 3000 грн за 2 години. При бронюванні сауни або чану користування басейном включено у вартість.
Відкритий басейн з підігрівом до 12-14oC) - 75 грн з особи на годину; 200 грн з особи на день.
Славське: Садиба "Карпатський краєвид"– на подвір'ї є двоповерховий будинок (14-16 місць), двоповерховий котедж на 3 номери (6-8 місць), колиба, альтанки, мангали, кухня для загального користування, дитячий майданчик, батут, гойдалки, літній басейн, сауна та оздоровчий чан.
Оздоровчий чан на 6-8 місць — 800 грн за годину, кожна наступна година — 400 грн. У період 28.12-10.01 — 900 за годину, кожна наступна година — 400 грн.
Яремче: "Садиба Маркевичів" – на території гостьового будинку облаштовано місце з обладнанням для барбекю та власний міні спа-комплекс.
Чан-джакузі на дровах з аеро та гідромасажем
Баня на дровах
Яремче: садиба "У Івана" – на території є 6 двоповерхових котеджів, кухня для загального користування, кафе на 40 людей, чан і сауна, тераса з обідніми столами, альтанки, гойдалки, дитячий майданчик.
Сауна на дровах для 6-8 осіб – 200-300 грн за годину.
2 чани на 6-8 осіб – 500-700 грн за годину. Мінімальне замовлення – 2 години.
Відпочинок в карпатських cgf садибах чи готелях – це невід’ємна частина процесу "перезавантаження", який відновлює як фізичні, так і емоційні сили. Тисячі гостей щороку обирають такі садиби для поєднання активного відпочинку на природі з оздоровчими процедурами.
Це може поліпшити самопочуття і поновити внутрішню гармонію. Після такого відпочинку в Карпатах ви почуєте себе молодими та здоровими, готовими до нових викликів і здобутків.
Якщо ви колись подорожували Карпатами, то напевно чули, що цей регіон вражає не лише природною красою. Багатство смаків місцевої кухні – окремий вид туризму. Скуштувати локальні страви – напрочуд цікавий досвід. Ми писали, які найцікавіші страви варто спробувати в Карпатах.
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