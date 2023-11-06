Гуцульские термы. Во сколько обойдется спа-отдых в Карпатах осенью

Карпатские спа-процедуры и чаны с травяными отварами известны не только в Украине, но и за ее пределами. Гуцулы открыли их пользу еще давно. С тех пор сохранилось множество видов и рецептов травяных настоев и описаний приготовления настоящего карпатского спа.

Специалист по туризму Алексей Войцеховский для РБК-Украина рассказывает, где в Карпатах можно устроить уютный спа-отдых и сколько это стоит осенью 2023 года.

Теплый отдых в Карпатах

Во время отдыха в Карпатах мы с семьей посещаем много интересных мест, ездим на экскурсии, катаемся на лошадях, велосипедах, квадроциклах. Мы активно проводим время, получая положительные эмоции от долгожданного отдыха.

Сегодня я хотел бы затронуть тему отдыха от отдыха. Вернее восстановления и релаксации. Речь идет о любимом многими украинцами карпатском спа – о чанах, банях, саунах и "теплом отдыхе" в этом регионе.

Карпатские чаны

Купание в чане ассоциируется с мифами и волшебством. Все помнят сказки, где молодые люди ныряли в горячую и холодную воду, чтобы получить сверхвозможности и богатырское здоровье.

Настоящая традиция "вариться" в чане насчитывает более четырех веков, а в нашем крае зародилась она в селе Лумшоры еще во времена Австро-Венгрии. В 1600 году здесь, на берегу оживленной реки Туричка, появилось первое медицинское учреждение, применявшее эту удивительную процедуру для лечения, используя целебную силу воды.

Сегодня традиция купания в чане распространяется на многие регионы: Житомирскую, Ивано-Франковскую, Закарпатскую, Хмельницкую области и даже Киев. Особенно много чанов и саун вы сможете найти, если выбрали для себя отдых в Яремче. Но начало этой необычной традиции было собственно в Лумшорах.

Процесс купания в чане – настоящее искусство, которое требует особого внимания и осторожности. Вода в чане греется на дубовых или буковых дровах до температуры 40-42 градуса по Цельсию. И тут возникает вопрос: не будет ли слишком горячо снизу? Однако не стоит беспокоиться, поскольку на дно чана обычно кладутся речные камни, что делает процедуру абсолютно комфортной и приятной.

Поклонники купания в чане убеждены, что оздоровительный эффект ощутим уже после первой процедуры. Эта уникальная процедура активизирует регенерационные и омолаживающие процессы в организме. Она борется с синдромом хронической усталости, улучшает работу сердца, почек и сосудов, очищает организм от токсинов и шлаков, способствует снижению веса, разгоняет стресс, улучшает работу нервной системы.

И если вы целый день путешествовали по карпатским лесам, купание в чане восстановит тонус вашего тела и расслабит его лучше, чем угодно.

Опытные специалисты рекомендуют купаться в чане в холодное или прохладное время года, когда чувствуется особый контраст между теплой водой и холодным воздухом. И не нужно бояться простуды – купание в чане способствует укреплению иммунитета, повышая защитные свойства организма.

Это незабываемая оздоровительная процедура, особенно актуальная в осенний период, когда нашему иммунитету нужна особая забота и внимание. Пусть осень станет временем для здоровья и отдыха, а купание в чане поможет сохранить ваше тело и душу в гармонии.

Гуцульская баня

Первые бани или термы, как их называли в древности, появились еще в Древнем Риме. Состоятельные люди тратили у них часы, смакуя вино и обсуждая дела. В Европе бани больше служили гигиеническим и оздоровительным целям, чем развлечениям, хотя и развлечений там было достаточно. Люди посещали бани регулярно, ведь горячий пар не только очищал кожу, но и позволял расслабить напряженные мышцы перед "массажем" крепкими вениками.

Карпатская баня – один из основных методов расслабления и оздоровления для туристов, которые приезжают в регион.

Гуцулы пользовались этим способом очищения и обновления сил веками. Они верили в магические силы природы, дающей целебные свойства, превращая посещение бани в настоящее обрядовое действо. Карпаты с их чистыми реками и лекарственными растениями имеют сотни рецептов целебной бани. Отдых в Карпатах осенью или зимой, включающий посещение карпатской бани, позволяет весело провести время и позаботиться о здоровье.

Карпатская баня имеет свои особенности:

Настои из разнотравья: готовят из растений, собранных по всем правилам – в определенное время, из определенных мест глубоко в горах. Рецепты таких отваров передаются в гуцульских семьях из поколения в поколение.

Различные смеси трав: для лечения разных болезней. Некоторые настои оказывают косметический эффект, другие направлены на улучшение работы сердечно-сосудистой системы, очищение и детоксикацию организма, оздоровление органов дыхания и так далее.

Разогретые после бани мышцы не получают травм во время массажа. Карпатская баня также помогает снять усталость и боль в теле после многочасовых походов в горы или экстремальные виды спорта. Ее рекомендуют спортсменам, которые получали травмы и повреждения мышечной ткани, суставов.

Баня в Карпатах – процедура, которая доступна круглогодично. Особенно приятно побывать там зимой после катания на лыжах или скейтборде.

Карпатская сауна

Сауна в Карпатах – это особый мир, где тело погружается в тепло и покой. Помните, как вы входите в это удивительное пространство, и здесь вас встречает тепло от печки, переходящей к телу через сухой воздух? Это не та самая баня, которую мы знаем. Здесь воздух сухой, и каждое мгновение здесь – это незабываемое путешествие.

Сухой воздух добавляет энергии, вы начинаете потеть, и это делает ваши ощущения невероятными. Лежа, вы чувствуете, как кровь и энергия обращаются в настоящем гуцульском танце. Помните, что тело должно быть сухим, когда вы заходите впервые. После душа вытритесь насухо – и теперь вы готовы к приключениям.

Здесь вы можете провести от 5 до 20 минут в зависимости от температуры и вашего настроения. Затем короткий перерыв, возможно, холодный душ или плавание в бассейне. Окунитесь в снег или даже в реку – но будьте осторожны, важно избежать травм.

После этих эмоций важно вернуться в сауну и снова расслабиться. Последний сеанс короткий, а затем – отдых. Повторите этот цикл, когда вы почувствуете, что тело остыло. И не забудьте про шапочку, тапочки, перчатку или мочалку, ароматические масла для дополнительного комфорта. Так вот, наслаждайтесь непревзойденной природой Карпат в финской сауне!

Избегайте распространенных ошибок

При посещении карпатских спа-процедур важно соблюдать несколько важных правил, чтобы получить от них максимальную пользу.

Прежде всего, не находитесь в нагреве дольше, чем рекомендовано. Это может даже навредить вашему здоровью.

Также избегайте резкой смены температур – лучше всего после первого сеанса парения принять легкий контрастный душ, чтобы плавно адаптировать организм к изменению температурного режима. Обливаться ледяной водой или погружаться в снег следует только после третьего сеанса нагрева, когда ваше тело уже привыкло к предварительным процедурам.

Кроме того, не посещайте спа сразу после еды. Лучше подождите 2-3 часа, прежде чем перейти к таким процедурам.

Также избегайте чрезмерной нагрузки на свой организм – позвольте ему расслабиться и восстановить силы. Если следовать этим простым советам, ваш визит в настоящий карпатский спа станет настоящим наслаждением и будет приносить максимум пользы для вашего здоровья.

Где найти настоящие чаны, бани сауны? Цены на отдых

Приведу несколько примеров усадеб в Карпатах, которые имеют собственные услуги правильного настоящего гуцульского спа. Проживая в таких усадьбах или просто заехав к ним в гости, вы получите настоящее удовольствие и порадуете душу и тело чанами, сауной или баней.

Верховина: Усадьба "Гуцульская Рапсодия" – это двухэтажный дом на 100 мест, рядом на территории есть 2 коттеджа (на 2 и 4 номера), комплекс беседок, качели, мангалы.

Сауна с комнатой отдыха – 500 грн в час;

Оздоровительный чан – 800 грн в час;

Джакузи – 600 грн в час.

Ворохта: ОТЕЛЬ HOTELS MIM – Территория комплекса делится на три части:

отель;

коттеджи;

шале.

Есть свой чан на дровах с бассейном.

Ворохта: усадьба "Близнюки" – с видом на горы и сауной и чанами.

Баня на 10 человек с комнатой отдыха – 1500 грн за 2 часа до 6 человек. Простыня, шапка, полотенце, тапочки, веники, карпатский чай входят в стоимость. Каждый 4 час в бане – в подарок.

Чан до 5 человек – 1500 грн за 2 часа. Доплата за каждое следующее лицо – 100 грн.

Ворохта: "Мелодия гор" – большая территория с большим садом, открытым бассейном, саунами и купелями, барбекю-площадкой и так далее.

За дополнительную плату гости могут воспользоваться карпатскими чанами на территории.

Коттеджи VIP House в Микуличине: На закрытой территории расположены два двухэтажных коттеджа, беседка, мангал, детская площадка, открытый бассейн с подогревом.

"Vip чани" на травах (1.5 км), стоимость (зависит от количества человек):

меньше (4-5 человек) – 1500-2000 грн за 2 часа;

больше (5-10 человек) – 2000-2500 грн за 2 часа;

Микуличин: VILLA Даниїла – на территории расположены трехэтажный дом на 8 номеров (16 мест), двухэтажный коттедж на 2 номера (4 места). Также есть 2 беседки, мангал, детская площадка, батут.

Есть собственная большая сауна на 8-10 человек с ныряющим бассейном и комнатой отдыха.

Поляница: эко-котедж "Куфер" – на большой территории расположен двухэтажный коттедж на 4 номера (8-16 мест) с террасой, хижина, оздоровительные чаны, сауна, открытый бассейн с подогревом, беседка и мангал.

Сауна на дровах из джакузи до 4 человек с комнатой отдыха – 2000 грн за 2 часа.

Чан до 6 человек – 2500 грн за 2 часа; чан до 10 человек – 3000 грн за 2 часа. При бронировании сауны или чана пользование бассейном входит в стоимость.

Открытый бассейн с подогревом до 12-14oC) - 75 грн с человека в час; 200 грн с человека в день.

Славское: Усадьба "Карпатский пейзаж" – во дворе есть двухэтажный дом (14-16 мест), двухэтажный коттедж на 3 номера (6-8 мест), колыба, беседки, мангалы, кухня для общего пользования, детская площадка, батут, качели, летний бассейн, сауна и оздоровительный чан.

Оздоровительный чан на 6-8 мест – 800 грн в час, каждый следующий час - 400 грн. В период 28.12-10.01 - 900 в час, каждый следующий час - 400 грн.

Яремче: "Усадьба Маркевичей" – на территории гостевого дома обустроено место с оборудованием для барбекю и собственный мини спа-комплекс.

Чан-джакузи на дровах с аэро и гидромассажем.

Баня на дровах

Яремче: усадьба "У Ивана" – на территории есть 6 двухэтажных коттеджей, кухня для общего пользования, кафе на 40 человек, чан и сауна, терраса с обеденными столами, беседки, качели, детская площадка.

Сауна на дровах для 6-8 человек – 200-300 грн в час.

2 чана на 6-8 человек – 500-700 грн в час. Минимальный заказ – 2 часа.

Отдых в карпатских усадьбах или гостиницах – это неотъемлемая часть процесса "перезагрузки", восстанавливающего как физические, так и эмоциональные силы. Тысячи гостей ежегодно выбирают такие дома для сочетания активного отдыха на природе с оздоровительными процедурами. Это поможет улучшить самочувствие и восстановить внутреннюю гармонию.

После такого отдыха в Карпатах вы услышите себя молодыми и здоровыми, готовыми к новым вызовам и достижениям.

Если вы когда-то путешествовали по Карпатам, то наверняка слышали, что этот регион поражает не только природной красотой. Богатство вкусов местной кухни – отдельный вид туризма. Попробовать локальные блюда – удивительно интересный опыт. Мы писали, какие интересные блюда стоит попробовать в Карпатах.

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