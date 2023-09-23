Басейни і спа. Скільки коштує відпочинок на термальних водах Закарпаття восени

Відмінне рішення для осінньої відпустки – відвідати термальні води Закарпаття. Природні джерела надають сил, покращують здоров'я в цілому та кожної системи організму окремо. Локацій, де є природні термальні джерела, в регіоні дуже багато. І місць, де зупинитися на 2-3 дні або пару тижнів, — теж немало. Тому спочатку треба зорієнтуватися в тому, скільки коштує відпочинок та що надається за ці гроші.

Віктор Шатров у колонці для TRAVEL РБК-Україна спільно з порталом про подорожі "Go-To.Rest" розповідає, які можливості відпочинку на термальних водах Закарпаття є восени й це скільки коштує.

Велятино

Одна з найбільш популярних локацій, де багато різноманітних баз для якісного відпочинку, приватних будиночків, спа-центрів та санаторіїв. У Велятино є комплекс "Трембіта", який має неабиякий попит.

Тут надають оздоровчі послуги впродовж усього року, тому проблем з тим, щоб замовити відпустку заздалегідь, не буде. На території комплексу є не лише термальні басейни для відновлення життєвої сили. Пропонуються й інші способи активного та спокійного відпочинку, проводяться цікаві екскурсії.

В заявлену вартість від 610 грн за номер пропонується:

спеціальна водойма для риболовлі;

ресторани;

їдальня;

сауна;

спортивні зали;

дитячі майданчики;

безкоштовна парковка для власного авто;

конференц-зали на проведення ділових зустрічей, цікавих семінарів.

Саме цей спа-комплекс завжди в топі, відгуки про нього лише позитивні.

Готель “Трембіта”

Соляна кімната в комплексі “Трембіта”

Лікувальна ванна в комплексі “Трембіта”

Ще одна хороша, але дорожча локація для відпочинку і проживання у Велятино — популярний комплекс “Теплі води”. На його території є чудові номери в садибах “Верховина” і “Вікторія”. Вартість проживання тут починається від 850 грн за добу.

Басейн в комплексі “Теплі води”

Термальний басейн в комплексі “Теплі води”

Садиба “Вікторія”

Садиба “Верховина”

Якщо треба знайти щось дешевше, то можна винайняти приватну садибу, що восени обійдеться близько 200 грн на добу.

Берегово

Цей відомий районний центр у Закарпатській області. Він компактний, дуже привабливий та слава про це місце поширилась по всій Україні та навіть за її межами через те, що тут дійсно можна якісно відпочити, отримати яскраві враження та покращити своє здоров'я.

Кожного року Берегово відвідують тисячі туристів не лише з України, а й з інших країн. Бо ціни тут дуже прийнятні, а всі комплекси для відпочинку гарно оснащені відповідно до сучасних тенденцій.

Особливо популярний комплекс "Жайворонок". Він приваблює туристів великою кількістю різноманітних спа-процедур на основі термальних джерел:

декілька різновидів масажу;

косметологічні процедури для всього тіла та обличчя;

аплікації з парафіну;

унікальна терапія у сауні, бані;

пілінг рибками.

Крім того, в цьому комплексі можна розраховувати на справжній європейський сервіс, рівень обслуговування. Весь персонал ретельно дотримується санітарних норм, тож кожному гостю гарантована абсолютна безпека. У вересні-грудні двомісний номер можна замовити за 1850 грн на добу, а у період новорічно-різдвяних свят цінник буде варіюватися вже від 2400 грн.

Термальний басейн оздоровчого комплексу “Жайворонок”

Оздоровчий комплекс “Жайворонок”

Квартира чи гостьовий будинок обійдуться дешевше – від 250 грн на добу.

Косино

Для тих, хто бажає відпочити по повній та насолодитися максимальним комфортом в курорті Косино є термал-готель “Іванчо Бірток”.

Відпочинок тут буде не з дешевих — в середньому доба сімейного відпочинку обійдеться від 5500 грн. Однак у вартість добового перебування вже включено й харчування, й розваги для дітей та дорослих. Номери оформлені в сучасному стилі, дуже комфортні, а термальні води пропонуються у декількох варіантах — басейни, спа-процедури, сауни.

Смарагдовий термальний басейн комплексу “Косино”

Прісний басейн “H2O” комплексу “Косино”

"Золотий кран здоров’я "Косино"

Плавальний басейн комплексу “Косино”

Дитячий басейн комплексу “Косино”

Басейн “Інь-Янь”

Готель “Іванчо Бірток”

Можна зекономити, винайнявши окремо квартиру чи приватний будинок, що обійдеться восени від 300 грн на добу та навідуватися в спа-комплекс за окрему платню.

Золота гора

Дуже мальовничий район, де можна сповна насолодитися красою природи. Замовити відпочинок можна й просто на вихідні: часто цього може бути достатньо, щоб відновити сили та самопочуття.

Тим, хто планує оселитися у готелі, треба розраховувати на ціну восени від 2000 грн на добу. Якщо ж ви хочете винайняти квартиру чи будинок, де доведеться самостійно готувати собі їжу та окремо організовувати відпочинок з відвідуванням екскурсій, термальних джерел, то є можливість вкластися навіть у 400 грн на добу саме за розміщення.

Термальний басейн комплексу “Золота гора”

Термальне джакузі комплексу “Золота гора”

Готель комплексу “Золота гора”

Кожному час від часу необхідно відпочивати, щоб відновлювати життєву енергію і внутрішні ресурси. Тільки так можна знаходити сили на досягнення нових вершин в обраній сфері професійної діяльності, підтримувати комфортну атмосферу в родині у побуті.

До вибору місця, де провести свою довгоочікувану відпустку, навіть якщо вона восени, варто підійти ретельно. Термальні курорти Закарпаття можуть стати ідеальним рішенням для осінньої відпустки.

Відзначимо, у селищі Воловець на Закарпатті вже 150 років тому діяв величезний гірськолижний трамплін. Стверджують, що у Воловець в ті часи приїжджав навіть імператор Австро-Угорщини Франц Йосиф, щоб особисто покататись на лижах. Ми писали, як розвивалися трампліни та лижний спорт в Українських Карпатах.

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