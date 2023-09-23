Бассейны и спа. Сколько стоит отдых на термальных водах Закарпатья осенью

Отличное решение для осеннего отпуска – посетить термальные воды Закарпатья. Природные источники придают силы, улучшают здоровье в целом и каждой системы организма отдельно. Локаций, где есть природные термальные источники, в регионе очень много. И мест, где остановиться на 2-3 дня или пару недель – тоже немало. Поэтому сначала нужно сориентироваться в том, сколько стоит отдых и что предоставляется за эти деньги.

Виктор Шатров в колонке для TRAVEL РБК-Украина совместно с порталом о путешествиях Go-To.Rest рассказывает, какие возможности отдыха на термальных водах Закарпатья есть осенью и это сколько стоит.

Велятино

Одна из самых популярных локаций, где много разных баз для качественного отдыха, частных домиков, спа-центров и санаториев. В Велятино есть комплекс "Трембита".

Здесь предоставляют оздоровительные услуги на протяжении всего года, поэтому проблем с тем, чтобы заказать отпуск заранее, не будет. На территории комплекса есть не только термальные бассейны для восстановления жизненной силы. Предлагаются и другие способы активного и спокойного отдыха, проводятся интересные экскурсии.

В заявленную стоимость от 610 грн за номер предлагается:

специальный водоем для рыбалки;

рестораны;

столовая;

сауна;

спортивные залы;

детские площадки;

бесплатная парковка для собственного авто;

конференц-залы на проведение деловых встреч, интересных семинаров.

Именно этот спа-комплекс всегда в топе, отзывы о нем только положительные.

Отель "Трембита"

Соляная комната в комплексе "Трембита"

Лечебная ванна в комплексе "Трембита"

Еще одна хорошая, но более дорогая локация для отдыха и проживания в Велятино – популярный комплекс "Теплые воды". На его территории есть отличные номера в усадьбах "Верховина" и "Виктория". Стоимость проживания здесь начинается от 850 грн в сутки.

Бассейн в комплексе "Теплые воды"

Термальный бассейн в комплексе "Теплые воды"

Частный дом "Виктория"

Частный дом “Верховина”

Если нужно найти что-то дешевле, то можно снять частную усадьбу, что осенью обойдется около 200 грн в сутки.

Берегово

Этот известный районный центр в Закарпатской области. Он компактный, очень привлекательный и слава об этом месте распространилась по всей Украине и даже за ее пределами, потому что здесь действительно можно качественно отдохнуть, получить яркие впечатления и улучшить свое здоровье.

Каждый год Берегово посещают тысячи туристов не только из Украины, но и из других стран. Потому что цены здесь очень приемлемые, а все комплексы для отдыха хорошо оснащены в соответствии с современными тенденциями.

Особенно популярен комплекс "Жаворонок". Он привлекает туристов большим количеством разнообразных спа-процедур на основе термальных источников:

несколько разновидностей массажа;

косметологические процедуры для всего тела и лица;

аппликации из парафина;

уникальная терапия в сауне, бане;

пилинг рыбками.

Кроме того, в этом комплексе можно рассчитывать на подлинный европейский сервис, уровень обслуживания. Весь персонал тщательно соблюдает санитарные нормы, поэтому каждому гостю гарантирована абсолютная безопасность. В сентябре-декабре двухместный номер можно заказать за 1850 грн в сутки, а в период новогодних и рождественских праздников ценник будет варьироваться уже от 2400 грн.

Термальный бассейн оздоровительного комплекса "Жаворонок"

Оздоровительный комплекс "Жаворонок"

Квартира или гостевой дом обойдутся дешевле – от 250 грн в сутки.

Косино

Для тех, кто хочет отдохнуть по полной и насладиться максимальным комфортом в курорте Косино, есть термал-отель "Иванчо Бирток".

Отдых здесь будет не из дешевых – в среднем сутки семейного отдыха обойдется от 5500 грн. Однако в стоимость суточного пребывания включено и питание, и развлечения для детей и взрослых. Номера оформлены в современном стиле, очень комфортные, а термальные воды предлагаются в нескольких вариантах – бассейны, спа-процедуры, сауны.

Изумрудный термальный бассейн комплекса "Косино"

Пресный бассейн "H2O" комплекса "Косино"

"Золотой кран здоровья "Косино"

Плавательный бассейн комплекса "Косино"

Детский бассейн комплекса "Косино"

Бассейн "Инь-Янь"

Отель "Иванчо Бирток"

Можно сэкономить, сняв отдельно квартиру или частный дом, что обойдется осенью от 300 грн в сутки и наведываться в спа-комплекс за отдельную плату.

Золотая гора

Очень живописный район, где можно насладиться красотой природы. Забронировать отдых можно и просто на выходные: часто этого может быть достаточно, чтобы восстановить силы и самочувствие.

Тем, кто планирует поселиться в отеле, нужно рассчитывать на цену осенью от 2000 грн в сутки. Если же вы хотите арендовать квартиру или дом, где придется самостоятельно готовить себе еду и отдельно организовывать отдых с посещением экскурсий, термальных источников, есть возможность уложиться даже в 400 грн в сутки именно за размещение.

Термальный бассейн комплекса "Золотая гора"

Термальное джакузи комплекса "Золотая гора"

Отель комплекса "Золотая гора"

Каждое время от времени необходимо отдыхать, чтобы восстанавливать жизненную энергию и внутренние ресурсы. Только так можно найти силы на достижение новых вершин в выбранной сфере профессиональной деятельности, поддерживать комфортную атмосферу в семье в быту.

К выбору места, где провести свой долгожданный отпуск, даже если он осенью, стоит подойти тщательно. Термальные курорты могут стать идеальным решением для осеннего отпуска.

Отметим, в поселке Воловец в Закарпатье уже 150 лет назад действовал огромный горнолыжный трамплин. Утверждают, что в Воловец в то время приезжал даже император Австро-Венгрии Франц Иосиф, чтобы лично прокатиться на лыжах. Мы писали, как развивались трамплины и лыжный спорт в Украинских Карпатах.

Также сообщалось, во сколько обойдется отдых в Верховине осенью.

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