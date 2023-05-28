Скільки готові платити українцям у Європі: найпопулярніші професії та зарплати

З початком повномасштабної війни до Європи виїхало багато українців. Значна частина з них або активно шукає роботу або вже десь працює. В кожній країні є вакансії, де роботу можуть знайти люди навіть без профільної освіти. Є і вакансії для високопрофесійних фахівців, де вимагають знання англійської або мови тієї країни, де людина хоче працювати.

TRAVEL РБК-Україна проаналізувало актуальні та популярні вакансії для українців в ЄС та розповідає, скільки можуть заробити наші громадяни в деяких країнах Європи.

Скільки можуть заробити українці в країнах Європи: популярні професії

В багатьох країнах ЄС українці активно заповнюють робочі місця, причому в дуже різних галузях. Чи не найбільше їх знайшли роботу у готельному та ресторанному бізнесі: офіціанти, кухарі, прибиральники, помічники кухарів. Також – у сільському господарстві: працюють на фермах та садибах, можуть займатися поливанням рослин, збором врожаю, доглядом за тваринами та виконувати іншу роботу.

Які зарплати пропонують українцям в деяких країнах ЄС

Німеччина:

медичні працівники (лікарі, медсестри): від 2000 до 5000 євро на місяць;

інженери: від 2000 до 5000 євро;

автомеханіки: від 2000 до 3500 євро;

продавці: від 1800 до 2500 євро.

Чехія:

водії вантажівок: від 1000 до 1500 євро на місяць;

кухарі: від 800 до 1200 євро;

електрики: від 1000 до 1800 євро;

інженери-проектувальники: від 2000 до 4000 євро;

монтажники систем опалення та кондиціонування: від 1200 до 2000 євро.

Фото: Частина чоловіків-українців і залишалися в ЄС на початку війни і досі там працюює (Getty Images)

Італія:

працівники на фермах: від 800 до 1200 євро на місяць;

офіціанти: від 800 до 1200 євро;

прибиральники: від 800 до 1200 євро;

фотографи: від 1000 євро до 2000 євро;

водії таксі: від 1000 до 1500 євро.

Іспанія:

столяри: від 1000 євро до 1500 євро на місяць;

маляри: від 1000 до 1500 євро;

медсестри: від 1500 євро до 2500 євро;

працівники туристичної галузі (готельний персонал, аніматори): від 900 до 1500 євро;

ресторанний персонал (офіціанти, кухарі): від 900 до 1500 євро;

садівники: від 1000 до 1500 євро.

Нідерланди:

офіціанти: від 1 500 до 2 500 євро на місяць;

електрики: від 2 000 до 3 500 євро;

монтажники та сантехніки: від 2 000 до 4 000 євро.

Фото: Зарплатня залежить від особливостей роботи, рівня кваліфікації працівника та країни (Getty Images)

Відкриття бізнесу з України. Скільки можна заробити у Польщі

Найбільше українців за час повномасштабної війни переїхало до Польщі. Значна частина наших громадян вже знайшли роботу.

Якщо говорити про некваліфіковану працю в Польщі, де не всюди вимагають знання мови та дипломів, то найбільшою популярністю користується в першу чергу робота в готельно-ресторанній сфері, в харчовій промисловості, на логістичних складах та сезонна робота, коментує РБК-Україна Анна Джоболда, директорка департаменту рекрутації міжнародної компанії з працевлаштування Gremi Personal.

"В готельно-ресторанній сфері це працівники кухні: помічники кухаря, миття посуду, покоївки, прибиральниці. Логістичні склади – упаковка, фасування товарів, працівники конвеєрної стрічки. Сезонна робота – збір ягід, овочів, фруктів. Середня зарплата складає 17 злотих за годину. Виходить, що загалом за місяць можна заробити приблизно 1000-1200 доларів, якщо працювати по 10-12 годин. Люди самі обирають, скільки годин хочуть працювати", – каже вона.

Зараз є тенденція: чоловіки, які раніше працювали у Польщі, частіше їдуть на роботу до Німеччини та інших країн в пошуках вищого заробітку. Це в основному стосується тих, хто задіяний в роботі на будівництвах, помічає Анна Джоболда.

"До слова, у Польщі масово відкриваються українські бізнеси, і я переконана, що це відкриває нові можливості для висококваліфікованих спеціалістів, які були вимушені через незнання польскої мови працювати на простих роботах. Бо український бізнес у Польщі хоче наймати перш за все українців", – зазначає експертка.

Фото: До Польщі через війну переїхало найбільше українців (Getty Images)

Вимоги до працевлаштування. З чим можуть стикнутися українці

Зверніть увагу. В багатьох країнах для низки професій вимагають визнання кваліфікацій або повторне проходження навчання. Зокрема, часто це треба при працевлаштуванні медсестер, архітекторів, інженерів та представників інших професій. Часто українські фахівці повинні отримати визнання своїх кваліфікацій у країні-члені ЄС, де планують працювати. Це може вимагати проходження іспитів для отримання ліцензій чи сертифікатів.

Також діють і вимоги щодо знання мови, особливо для висококваліфікованих професій. Українців можуть зобов'язати продемонструвати достатній рівень знання мови країни, де ті хочуть влаштуватися на роботу.

Що ще може чекати бажаючих працювати в ЄС:

Адаптаційний курс: деякі країни можуть вимагати проходження адаптаційного курсу або спеціального іспиту для отримання дозволу на роботу. Наприклад, такий курс може бути обов'язковим для медсестер, які здобули медичну освіту за межами ЄС. Ліцензія та реєстрація: країни можуть вимагати ліцензію або реєстрацію для певних працівників. Професійні курси або навчання: залежно від ваших кваліфікацій та освіти, вам можуть рекомендувати пройти певні професійні курси або навчання для відповідності вимогам країни.

Раніше повідомлялося, на якій роботі в Нідерландах українці можуть заробляти без знання мови.

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