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Чи завжди у Швейцарії треба знати німецьку і де шукати роботу за спеціальністю

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Неділя 05 лютого 2023 13:22
Чи завжди у Швейцарії треба знати німецьку і де шукати роботу за спеціальністю Фото: Робота у Швейцарії за спеціальністю без знання мови (колаж РБК-Україна)
Автор: Катерина Гончарова

В багатьох міжнародних компаніях основна мова спілкування – англійська та працівники з багатьох країн світу.

За час масштабного вторгнення Росії в Україну до Швейцарії переїхало понад 70 тисяч наших співвітчизників. Чи потрібна німецька мова для роботи у Швейцарії чи я можу обійтися лише англійською? Це одне із частих питань, яке виникає в українців, які перебувають в цій країні й хочуть знайти роботу.

TRAVEL РБК-Україна спробувало розібратися у "мовному питанні" при пошуку роботи у Швейцарії, якщо ви бажаєте працювати за спеціальністю.

Коротка відповідь – чим більшою кількістю мов ви володієте, тим краще. Це допоможе краще облаштуватися не тільки у Швейцарії, а й будь-якій іншій країні. Але у вас є шанси знайти високооплачувані вакансії, якщо ви говорите тільки англійською.

Українці у Швейцарії хочуть більше працювати: опитування

Проведене минулого року у Швейцарії дослідження показує, що багато українців прагнуть працювати та активно шукають способи заробітку в цій країні. 36% респондентів заявили, що активно шукають роботу, і стільки ж відповіли, що хочуть працювати.

27% сказали, що брали участь у програмі працевлаштування або пройшли курс навчання. 15% опитаних говорять, що вже працювали у Швейцарії. А з вже працевлаштованих ¾ заявили, що хотіли б працювати більше.

Скільки офіційних мов у Швейцарії та де її не вимагають

У Швейцарії чотири державні мови. І англійська не є однією із них. Німецькою розмовляє більшість людей в цій країні (62,1% населення). 22,8% розмовляють французькою, 8% – італійською та лише 0,5% розмовляють ретороманською. Однак англійська є найбільшою недержавною мовою в країні: нею розмовляють 5,7% населення.

В країні працює багато компаній з інтернаціональним штатом співробітників. Буває навіть так, що жоден працівник тієї чи іншої компанії не є корінним швейцарцем. Тому знайти роботу у Швейцарії, не знаючи німецької, реально. Але якщо ви претендуєте на посаду середньої ланки, скажімо, у відділі логістики або реклами, без англійської ніяк не обійтися. Також багато залежить від ваших навичок, вашої спеціальності та культури компанії, в якій ви хочете працювати.

Чи завжди у Швейцарії треба знати німецьку і де шукати роботу за спеціальністю

Фото: У Швейцарії можна знайти роботу за спеціальністю, якщо у вас високий рівень англійською та професійні навички у вашій спеціальності (unsplash.com)

Спеціальності, де можна обійтися без знання німецької

У більшості великих міст Швейцарії можна знайти роботу, яка не потребує володіння німецькою чи французькою. Наприклад, у Базелі, Берні, Цюріху, Лозанні та Женеві.

Цілком реально знайти таку роботу, якщо у вас є великий досвід і ви можете продемонструвати досягнення у вашій спеціалізації, а також високий рівень англійської мови. Роботу у Швейцарії, для якої не завжди потрібна німецька мова, найлегше знайти в ІТ-індустрії. Але не тільки. Галузі, які найбільше відкриті для тих, хто не розмовляє німецькою мовою:

  • ІТ;
  • страхування;
  • бухгалтерський облік;
  • бізнес-консалтинг;
  • фінансові установи та банківська сфера;
  • фармацевтика, лабораторії, дослідницькі центри;
  • галузь освіти, наукові установи, мовні курси.

Чи завжди у Швейцарії треба знати німецьку і де шукати роботу за спеціальністю

Фото: Офіс компанії UBS в Цюриху (Wikipedia.org)

Також у Швейцарії є транснаціональні компанії та компанії, які постачають міжнародні товари та послуги: у них є відділи, де знання німецької мови також не вимагають. Але ви маєте говорити хоча б англійською. Наприклад, такі вакансії є у Nestle, Unilever, Johnson & Johnson та інших.

Компанії, які обслуговують базу внутрішніх клієнтів або передбачають прямий контакт із клієнтами, швидше за все, вимагатимуть високого рівня німецької мови. Також звертайте увагу на вимоги у самих вакансіях: сайти компаній можуть вести англійською, але мова спілкування у них – німецька.

Приклади компаній, де замість німецької мови можна говорити англійською

  1. Citigroup — американський інвестиційний банк з офісами в Цюріху та Женеві, який пропонує можливості для англомовних;
  2. Deloitte входить до "великої четвірки" компаній та має офіси в Берні, Женеві та Цюріху. Незважаючи на те, що на багатьох посадах потрібна як англійська, так і німецька, можна подати заявку лише зі знанням англійської;
  3. Ernst & Young має офіси по всій Швейцарії, а мова компанії – англійська;
  4. Google має великий кампус у Цюріху, і там завжди є багато вакансій, для яких не потрібна німецька мова;
  5. Hewlett Packard Enterprise (HPE) американська айті-компанія, яка має офіс у муніципалітеті Валлізеллен. Працівники переважно англомовні, хоча вітається знання німецької;
  6. KMPG має офіси по всій Швейцарії, багато підрозділів оперують виключно або переважно англійською мовою;
  7. Nestle — швейцарська транснаціональна компанія з офісами у франкомовній частині Швейцарії. Для більшості посад компанія вимагає вільне володіння англійською мовою;
  8. SIX керує більшою частиною інфраструктури, яка об’єднує фінансовий сектор Швейцарії. В офісі SIX Zurich німецька мова не є суворою вимогою для багатьох вакансій;
  9. UBS — швейцарська глобальна фінансова компанія зі штаб-квартирами у Базелі й Цюриху. Працює у сферах інвестиційного банкінгу, управління активами. Німецька мова не завжди обов’язкова для роботи в UBS;
  10. Zurich — велика страхова компанія, розташована в Цюріху. Хоча вакансії цієї компанії вимагають і англійську, і німецьку, часто можна обійтися лише англійською.

Сайти вакансій у Швейцарії для пошуку "англомовної" роботи

  • Jobs.ch – найбільший сайт у Швейцарії для пошуку вакансій;
  • Jobs in Geneva – агрегатор пошуку вакансій у Женеві;
  • Jobs in Zurich – агрегатор пошуку вакансій у Цюріху;
  • Telejob – сайт для людей, які хочуть працювати в академічному середовищі та пропонує багато англомовних вакансій;
  • Top Jobs – хороший сайт для пошуку професіоналів із багатьма вакансіями по всій Швейцарії.

Чи завжди у Швейцарії треба знати німецьку і де шукати роботу за спеціальністю

Фото: Швейцарська біржа/SIX Swiss Exchange (Wikipedia.org)

Зверніть увагу. Якщо німецькою ви не говорите, не поспішайте подавати заявку, якщо в описі вказано про "Stilsicheres Deutsch in Wort und Schrift" або "Muttersprache (Schweizer-) Deutsch". Розгляньте інші пропозиції. Якщо бачите "Sehr gute aktive Kenntnisse zweier Amtssprachen in Wort und Schrift sowie passive Kenntnisse der dritten Amtssprache; sehr gute mündliche und schriftliche Englischkenntnisse", такі пропозиції вам також навряд чи підійдуть.

Також все ж рекомендуємо вивчати німецьку, що значно розширить горизонти для пошуку роботи у Швейцарії та просто дасть вам можливість краще порозумітися при вирішенні питань та знайти друзів у цій країні.

Раніше стало відомо, скільки заробляють українські біженці у Швейцарії.

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