Скільки готівки можна везти через кордон України без декларування: правила

Щодня кордон України з країнами ЄС та Молдовою перетинають десятки тисяч українців. Багато хто везе із собою гроші готівкою, дехто – значні суми.

Скільки можна провозити грошей без декларування на кордоні, РБК-Україна розповідає з посиланням на посольство України у Польщі.

Українці, які їдуть за кордон, зазвичай знають про можливість провозити кошти до 10 тисяч євро без декларування. Водночас у відомстві нагадують додаткові правила.

Фізична особа може перевозити через митний кордон України без декларування готівкову валюту у сумі, яка не перевищує еквівалент 10 000 євро за офіційним курсом, встановленим НБУ на день переміщення.

Якщо людина ввозить до України чи вивозить за її межі готівкову валюту у сумі, що дорівнює або перевищує в еквіваленті 10 000 євро, то повинна письмово задекларувати її в повному обсязі митному органу.

Фізичні особи вивозять чи пересилають за межі України валютні цінності в загальній сумі, що перевищує в еквіваленті 10000 євро, на підставі документів, що підтверджують зняття готівки з власних рахунків у банках і квитанції про здійснення валютно-обмінної операції з цією готівкою виключно на ту суму, що перевищує на день вивезення чи пересилання в еквіваленті 10000 євро. При цьому документи, що підтверджують зняття готівки з власних рахунків у банках, є чинними упродовж 90 календарних днів.

Водночас при перевезенні готівки через кордони ЄС також діють окремі правила.

Зокрема, особи, які перевозять валюту вартістю 10 000 євро або більше, повинні декларувати цю готівку компетентним органам держави ЄС, через яку вони в’їжджають або виїжджають із Союзу, і надавати їх для контролю. Зобов'язання щодо декларування готівки вважається невиконаним, якщо надані відомості є неправильними або неповними, а також якщо готівка не надана для контролю.

Законодавство ЄС передбачає, що перевозити готівкові кошти може будь-яка фізична особа без обмеження її віку. При цьому, особа до 18 років, яка перевозить грошові кошти, повинна перевозити такі кошти особисто, тобто при собі, у своєму багажі. Якщо гроші будуть у супроводжуючої особи, а не у дитини, і сума грошей у дорослого перевищує 10 000 євро, тоді виникає обов’язок їх декларувати.

Нагадаємо, ми писали, що можна ввозити в Україну без декларування. Зокрема, дозволено везти товари вартістю до 500 євро.

Також ми писали, які речі заборонено везти з України за кордон. Під заборону підпадають культурні цінності.

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