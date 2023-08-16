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Скільки чехів хочуть, щоб українські біженці виїхали після війни: дослідження

Фото: Мітинг українців у Чехії (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Підтримка українців у Чехії залишається стабільною – більшість чехів згодні, щоб біженці залишалися у країні до кінця війни. Такі результати показало дослідження компанії STEM.

Але серед опитаних переважає думка, що біженці мають виїхати після війни, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на denikn.cz.

Дослідницька компанія STEM у червні вивчала настрої чеського суспільства щодо війни в Україні. Зазначається, що більшість людей все ще виступає за підтримку українців – таких 55-60%.

За те, щоб українські біженці залишалися у Чехії й надалі, висловлюються 56% опитаних. Але за те, щоб дозволити втікачам від війни залишитися в Чехії навіть після закінчення війни та почати нове життя виступають лише 40% учасників опитування. Більша частина населення проти цього. 

При цьому лише 26% вважають, що біженці приносять користь  для чеського суспільства. Це означає, що підтримка значної частини населення є альтруїстичною, зазначають автори дослідження. 

"Ми вважаємо українців жертвами російської агресії і маємо їм допомогти, навіть якщо для нас це може призвести до певних труднощів. Це переважаюча думка", –пояснив директор дослідження STEM Яромір Мазак.

При цьому у чеському суспільстві залишається частка людей, які підтримують російські наративи. Близько 15% однозначно заперечують провину Росії у війні, ще 20% сумніваються. Решта дві третини вважають Росію винуватцем війни.

Третина людей схиляється до того, що треба підтримувати Україну у прагненні повернути території, навіть якщо це продовжить війну. Дві третини виступають за швидке припинення конфлікту навіть ціною втрати частини українських територій.

Нагадаємо, ми писали, які зміни готують у Чехії для українців після війни.

Також повідомлялося, кому з українців відмовляють у тимчасовому захисті в Чехії.

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