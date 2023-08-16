Сколько чехов хотят, чтобы украинские беженцы уехали после войны: исследование

Поддержка украинцев в Чехии остается стабильной – большинство чехов согласны, чтобы беженцы оставались в стране до конца войны. Такие результаты показало исследование компании STEM.

Но среди опрошенных преобладает мнение, что беженцы должны уехать после войны, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на denikn.cz.

Исследовательская компания STEM в июне изучала настроения чешского общества по поводу войны в Украине. Отмечается, что большинство людей все еще выступают за поддержку украинцев – таких 55-60%.

За то, чтобы украинские беженцы оставались в Чехии и дальше, высказываются 56% опрошенных. Но за то, чтобы позволить бежавшим от войны остаться в Чехии даже после окончания войны и начать новую жизнь, выступают лишь 40% участников опроса. Большая часть населения против этого.

При этом только 26% считают, что беженцы приносят пользу чешскому обществу. Это означает, что поддержка значительной части населения альтруистическая, отмечают авторы исследования.

"Мы считаем украинцев жертвами российской агрессии и должны им помочь, даже если для нас это может привести к определенным трудностям. Это преобладающее мнение", – пояснил директор исследования STEM Яромир Мазак.

При этом в чешском обществе остается доля людей, поддерживающих российские нарративы. Около 15% однозначно отрицают вину России в войне, еще 20% сомневаются. Остальные две трети считают Россию виновником войны.

Треть людей склоняются к тому, что нужно поддерживать Украину в стремлении вернуть территории, даже если это продолжит войну. Две трети выступают за скорейшее прекращение конфликта даже ценой потери части украинских территорий.

Напомним, мы писали, какие перемены готовят в Чехии для украинцев после войны.

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