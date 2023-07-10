Скільки біженців у Польщі планують повернутися додому: дослідження ООН

Кожен шостий біженець у Польщі планує повернутися в Україну упродовж 3 місяців. Загалом повернення планують 88% українців, які знайшли прихисток у сусідній країні.

Які наміри мають українців у Польщі, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на unhcr.org

В Агентстві ООН у справах біженців дослідили, які перспективи та плани мають біженці з України у Польщі. Опитування проводилося з квітня до травня 2023 року.

Згідно з результатами дослідження, в Україну планують повернутися 88% біженців. Загалом наміри респондентів щодо повернення із Польщі додому такі:

17% – планують повернутися упродовж наступних 3 місяців;

71% мають намір повернутися в майбутньому;

8% – не визначилися;

лише 4% опитаних не мають надії на повернення.

Для 93% опитаних важливим фактором для повернення в Україну є безпека. Зокрема, для 79% рішення про повернення залежить від закінчення війни. На рішення 90% впливає відсутність проблем із базовими послугами (освіта, медицина, працевлаштування, електроенергія, вода). Для 52% важливим фактором буде підтримка для повернення та реінтеграції.

Між тим, опитування показало, що 37% біженців вже спілкуються польською мовою. 51% працевлаштовані, 63% живуть на зарплату. 62% біженців орендують житло самостійно, 13% живуть у готелях чи гуртожитках, 11% - у приймаючих родинах.

Нагадаємо, ми писали, скільки поляків згодні, щоб українці залишились у Польщі на роки.

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