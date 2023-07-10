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Сколько беженцев в Польше планируют вернуться домой: исследование ООН

Фото: Украинцы в Польше (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Каждый шестой беженец в Польше планирует вернуться в Украину в течение 3 месяцев. В общем возвращение планируют 88% украинцев, которые нашли убежище в соседней стране.

Какие намерения украинцев в Польше, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на unhcr.org

В Агентстве ООН по делам беженцев изучили, какие перспективы и планы у беженцев из Украины в Польше. Опрос проводился с апреля по май 2023 года.

Согласно результатам исследования, в Украину планируют вернуться 88% беженцев. В целом намерения респондентов по возвращению из Польши домой такие:

  • 17% – планируют вернуться в течение следующих 3 месяцев;
  • 71% намерены вернуться в будущем;
  • 8% – не определились;
  • только 4% опрошенных не надеются на возвращение.

Для 93% опрошенных важным фактором возвращения в Украину является безопасность. В частности, для 79% решение о возвращении зависит от окончания войны. На решение 90% оказывает влияние отсутствие проблем с базовыми услугами (образование, медицина, трудоустройство, электроэнергия, вода). Для 52% важным фактором будет поддержка возвращения и реинтеграции.

Между тем, опрос показал, что 37% беженцев уже общаются на польском языке. 51% трудоустроены, 63% живут на зарплату. 62% беженцев арендуют жилье самостоятельно, 13% живут в гостиницах или общежитиях, 11% – в принимающих семьях.

Напомним, мы писали, сколько поляков согласны, чтобы украинцы остались в Польше на годы.

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