Сколько беженцев в Польше планируют вернуться домой: исследование ООН

Каждый шестой беженец в Польше планирует вернуться в Украину в течение 3 месяцев. В общем возвращение планируют 88% украинцев, которые нашли убежище в соседней стране.
Какие намерения украинцев в Польше, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на unhcr.org
В Агентстве ООН по делам беженцев изучили, какие перспективы и планы у беженцев из Украины в Польше. Опрос проводился с апреля по май 2023 года.
Согласно результатам исследования, в Украину планируют вернуться 88% беженцев. В целом намерения респондентов по возвращению из Польши домой такие:
Для 93% опрошенных важным фактором возвращения в Украину является безопасность. В частности, для 79% решение о возвращении зависит от окончания войны. На решение 90% оказывает влияние отсутствие проблем с базовыми услугами (образование, медицина, трудоустройство, электроэнергия, вода). Для 52% важным фактором будет поддержка возвращения и реинтеграции.
Между тем, опрос показал, что 37% беженцев уже общаются на польском языке. 51% трудоустроены, 63% живут на зарплату. 62% беженцев арендуют жилье самостоятельно, 13% живут в гостиницах или общежитиях, 11% – в принимающих семьях.
Напомним, мы писали, сколько поляков согласны, чтобы украинцы остались в Польше на годы.
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