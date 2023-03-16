Скільки біженців готові повернутися з Польщі найближчим часом: опитування

Плани українських біженців у Польщі змінюються через рік війни – менше стає тих, хто хоче залишитися там на постійне проживання, але більше тих, хто ще не готовий повертатися в Україну в найближчі кілька років.

Про таку тенденцію повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на міграційну платформу EWL.

На довший період у Польщі планують залишатися майже половина біженців (45%) з України. Рік тому про таке бажання говорили 31% втікачів від війни.

Про це свідчать результати опитування "Воєнні біженці з України. Рік у Польщі", яке в лютому 2023 року провела платформа EWL та Центр Східноєвропейських студій Варшавського університету на замовлення Канцелярії прем’єр-міністра Польщі.

Між тим, стало менше тих, хто хотів би залишитися в Польщі на постійне проживання – зараз таких 6% серед опитаних біженців, а у березні 2022 року було 7%.

Якомога швидше повернутися в Україну хочуть майже третина (32%) українських біженців в Польщі. Не визначилися зі своїми планами 16% опитаних.

"Велика частка біженців після закінчення війни буде очікувати ще певний час, щоби остаточно переконатися, що в Україні безпечно і варто повертатися. Крім того, більшість біженців (84%) знайшли роботу, влаштували дітей у садки і школи, відкрили свій бізнес і отримують у Польщі освіту. Дехто створив родину, декому немає куди їхати через зруйновані будинки. Тому перед ними повстане вибір – повертатися в Україну чи продовжувати життя у Польщі", – пояснив результати дослідження директор департаменту міжнародної рекрутації EWL Марцін Колодзейчик.

Фото: Українці з дітьми в Перемишлі (gettyimages.com)

Згідно з даними опитування, більшість біженців з України (83%) перебувають в Польщі вже понад пів року. Більше половини респондентів (51%) прибули в перші 3 місяці після початку війни. Третина біженців прибули з травня по липень минулого року. Наприкінці 2022 – на початку 2023 року, після посилення атак на критичну інфраструктуру та цивільні об’єкти України, вирішили приїхати до Польщі лише 5% людей.

Нагадаємо, ми писали, де українці найбільше просили прихисток із початку 2023 року.

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