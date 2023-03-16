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Сколько беженцев готовы вернуться из Польши в ближайшее время: опрос

Фото: Украинские беженцы в Польше (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Планы украинских беженцев в Польше меняются спустя год войны – меньше становится тех, кто хочет остаться там на постоянное проживание, но больше тех, кто еще не готов возвращаться в Украину в ближайшие несколько лет.

О такой тенденции сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на миграционную платформу EWL.

На более длительный период в Польше планируют оставаться почти половина беженцев (45%) из Украины. Год назад о таком желании говорили 31% бегущих от войны.

Об этом свидетельствуют результаты опроса "Военные беженцы из Украины. Год в Польше", который в феврале 2023 года провела платформа EWL и Центр Восточноевропейских студий Варшавского университета по заказу Канцелярии премьер-министра Польши.

Между тем стало меньше тех, кто хотел бы остаться в Польше на постоянное проживание – сейчас таких 6% среди опрошенных беженцев, а в марте 2022 года было 7%.

Как можно скорее вернуться в Украину хотят почти треть (32%) украинских беженцев в Польше. Не определилось со своими планами 16% опрошенных.

"Большая доля беженцев после окончания войны будет ждать еще некоторое время, чтобы окончательно убедиться, что в Украине безопасно и стоит возвращаться. Кроме того, большинство беженцев (84%) нашли работу, устроили детей в сады и школы, открыли свой бизнес и получают в Польше образование. Некоторые создали семью, некоторым некуда ехать из-за разрушенных домов. Поэтому перед ними предстанет выбор – возвращаться в Украину или продолжать жизнь в Польше", – пояснил результаты исследования директор департамента международной рекрутации EWL Марцин Колодзейчик.

Фото: Украинцы с детьми в Перемышле (gettyimages.com)

Согласно данным опроса, большинство беженцев из Украины (83%) находятся в Польше уже более полугода. Более половины респондентов (51%) прибыли в первые три месяца после начала войны. Треть беженцев прибыли с мая по июль прошлого года. В конце 2022 – начале 2023 года, после усиления атак на критическую инфраструктуру и гражданские объекты Украины, решили приехать в Польшу только 5% человек.

Напомним, мы писали, где украинцы больше всего просили убежище с начала 2023 года.

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