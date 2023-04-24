Скасування рейсів та поїздів. В яких країнах ЄС транспорт змінить графік руху

Акції протесту, організовані працівниками різних галузей, охопили європейські країни з початку року. Подорожі серйозно постраждали: авіакомпанії скасовували рейси, попереджали про затримки або радили пасажирам брати з собою легкий багаж, щоб полегшити процедуру реєстрації.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на SchengenVisaInfo.com. Там перерахували європейські країни, де очікуються страйки, які можуть розтягнутися на весь квітень і травень.

Тих, хто планує подорожі до цих країн, закликають перевіряти інформацію про заплановані рейси заздалегідь.

Італія: затримки автобусів та трамваїв

Очікується, що наступні дві акції працівників транспорту країни відбудуться 30 квітня та 1 травня – 24-годинний страйк залізничників, а 26 травня оголошено ще один загальний 24-годинний страйк. Вже оголосили, що це вплине на графік курсування автобусів, трамваїв та метро. Чи вплине це на залізничні перевезення між регіонами країни, ще не відомо.

Повітряний рух також постраждає, оскільки персонал авіакомпанії Air Dolomiti, дочірньої компанії Lufthansa, що виконує рейси з Німеччини до 13 італійських напрямків, оголосив 24-годинний національний страйк 19 травня.

Фото: Перебої з рейсами очікуються в аеропортах Європи очікуються і у травні (Getty Images)

Франція: скасовані 6338 авіарейсів

Софі Біне, голова профспілки CGT, попросила паризьких комунальників відновити страйк. Також очікуються страйки залізничників, які закликали вийти в четвер на знак протесту проти пенсійної реформи. Очікується, що протести можуть тривати ще тиждень.

Крім того, 28 квітня у Франції будуть чергові вихідні, а 1 травня, коли у Франції відзначають День праці, профспілки закликали до національного протесту.Через це теж можуть статися збої в роботі багатьох транспортних послуг.

Через протести до та з Франції були скасовані 6338 рейсів у період з 19 січня по 9 квітня.

Німеччина: затримок рейсів поки не буде

Фото: Аеропорт Ганновера (Getty Images)

Працівники транспортногосектора Німеччини тимчасово призупинили страйки. Рейси відбуваються за графіком. Але протести можуть відновитися наприкінці квітня. Представники профспілок почали обговорювати умови оплати праці та інші питання, чого вимагали працівники.

Німецькі працівники, зокрема з галузі громадського транспорту, приєдналися до кількох страйків минулого місяця, вимагаючи кращих зарплат і умов праці.

Нагадаємо, раніше масштабний страйк паралізував аеропорти Німеччини, через що скасували понад 2000 рейсів.

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