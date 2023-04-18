Компенсація за літаки в Гостомелі. Україна хоче отримати російський "Руслан" із Канади

Російський літак Ан-124 Руслан, який рік стоїть у Торонто, можуть передати Україні. До його конфіскації готуються в рамках санкцій Канади проти Росії.

Авіалайнер може бути частиною компенсації за знищені літаки під час окупації аеродрому Гостомелі на початку війни, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на avianews.com.

Літак авіакомпанії "Волга-Дніпро" готуються конфіскувати

Про те, що Україні можуть передати літак Ан-124 Руслан російської авіакомпанії "Волга-Дніпро", повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль після робочої поїздки до Канади.

"Новий пакет санкцій проти росії від Канади. Зокрема, проти компанії “Волга-Дніпро". Готуємося до конфіскації літака Ан-124 та інших активів агресора в Канаді й передачу їх на користь України", – заявив очільник українського уряду.

Ан-124 "Волга-Дніпро" залишається в аеропорту Торонто із 27 лютого 2022 року, коли літак доставив до Канади тест-системи для перевірки на COVID-19. Після розвантаження вантажний авіалайнер не зміг вилетіти через запроваджену Канадою заборону використовувати повітряний простір країни літакам російських авіакомпаній.

Якщо влада Канади не заарештує літак в рамках нового пакету санкцій, авіакомпанія "Волга-Дніпро" потенційно може забрати його після відкриття неба. Також власник може зняти з повітряного судна цінні деталі та вивезти їх за межі Канади.

Втім, арешт літака у разі введення нового пакету санкцій не означає, що Україна одразу отримає його.

Пілот "Авіаліній Антонова" Дмитро Антонов раніше розповідав, що Росія може створювати проблеми для польотів "Русланів" у разі передачі їх Україні. Наприклад, у "дружніх" до РФ країнах Азії, Африки чи Південної Америки можуть відмовлятися заправляти ці літаки під українським прапором.

Фото: Пошкоджений Ан-124 (РБК-Україна)

Які українські літаки постраждали під час окупації Гостомеля

Вилучення літака Ан-124 "Волга-Дніпро" могло б стати частковою компенсацією українським "Авіалініям Антонова" за знищені або пошкоджені літаки під час російської окупації аеродрому у Гостомелі у лютому-березні 2022 року.

До їх переліку входить найбільший літак у світі Ан-225 Мрія, модернізований Ан-124 Руслан, Ан-132, Ан-26, Ан-74, Ан-22.

Наразі аеропорт Торонто виписує авіакомпанії "Волга-Дніпро" рахунок за наднормативну стоянку Ан-124 – 1 065 доларів на добу. Сума заборгованості за стоянку перевищила 400 тисяч доларів.

Нагадаємо, ми писали, що Канада розширила санкції проти російських авіакомпаній.

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