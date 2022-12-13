Штрафи та відсутність меблів. Що треба знати про підводні камені оренди житла у Німеччині

Українці, які знайшли прихисток в Німеччині та можуть самостійно орендувати житло, стикаються із суворими правилами оплати. Наприклад, дочасно з'їхати буває складно, бо попередити власника треба за 3 місяці.

TRAVEL РБК-Україна розповідає, які є підводні камені при оренді житла в Німеччині та як українцям їх оминути.

У договір із мешканцями можуть прописувати штрафи

"Які є підводні камені при оренді квартири? Оплачувати буду сам. Насторожує мінімальний термін 1 рік, кауціон (застава) – 2600. Якщо я захочу раніше розірвати договір оренди, у мене просто заберуть кауціон чи через суд примусять платити оренду до мінімального терміну оренди?", – запитує один із учасників групи на Facebook "Українці Німеччини".

Українці, які мають досвід проживання у Німеччині в коментарях до допису відповідають, що при виїзді дочасно сума буде вирахувана із кауціону. Якщо в договорі був вказаний термін, то треба буде оплатити всі місяці.

"Деякі приватні орендодавці, особливо похилого віку, здають на рік, бо не хочуть кожного півроку нових шукати. А разі недотримання договору беруть штраф, 150 або 250 євро, в залежності від квартплати, повинно стояти в договорі", –пояснюють автору допису.

Фото: Біженці, які знайшли роботу, можуть орендувати житло (gettyimages.com)

"Договір на рік зазвичай не можна розірвати раніше"

На платформі для іноземців, які прибувають в Німеччину handbookgermany.de пояснюють: квартиронаймачі можуть розірвати свій договір оренди зазвичай будь-якої миті. Втім, повідомити про це мешканці вони повинні за 3 місяці до дати, коли вони мають намір з'їхати. Це називається Kündigungsfrist (строк розірвання договору).

Орендодавець має отримати письмове розірвання не пізніше третього робочого дня першого з цих 3 місяців. Іноді цей строк коротший. Точні правила прописуються у договорі. На сайті Immobilienscout можна скласти лист з розірванням договору.

"Зверніть увагу: якщо ваш договір на житло був не безстроковий, тобто був укладений на певний проміжок часу, то ви зазвичай не можете достроково його розірвати. Але багато таких договорів не мають юридичної сили. У таких ситуаціях все-таки можете розірвати його заздалегідь з дотриманням тримісячного строку", – пояснюють фахівці платформи.

Чи підпадає під це правило договір, можете дізнатися в "Товаристві захисту прав споживачів" або спеціальній організації, що защищає права квартиронаймачів –Mieterschutzverein. Щоб отримати консультацію та допомогу, треба сплачувати невеликий річний внесок (50 євро). На сайті mieterbund.de можна зможете знайти Mieterschutzverein поблизу.

Втім, у коментарі до допису в групі Facebook українці діляться досвідом передчасного переїзду з орендованої квартири у Німеччині. Зазвичай, для цього було достатньо знайти нового квартиранта, який влаштував власника житла. В таких випадках не доводилось оплачувати 3 місяці, втрачати заставу чи сплачувати штрафи.

Фото: Про виселення з орендованої квартири слід попереджати офіційним листом (gettyimages.com)

За яких умов власник житла може виселити квартиронаймача

Орендарі житла в Німеччині добре захищені законом. Власник повинен мати вагому причину, щоб розірвати договір. Це можливо за таких обставин:

житло необхідне для орендодавця або для членів сім'ї – це ще треба довести;

власник планує знести будинок;

орендар два місяці ви не оплачує оренду житла. Тоді можливе навіть розірвання договору без дотримання строків і мешканця можуть попросити негайно залишити квартиру.

мешканець неодноразово порушував громадський порядок: наприклад, ображав сусідів. У цьому разі спочатку має прийти офіційне попередження від орендодавця.

ви здали свою квартиру сторонній людині. Тоді можуть вимагати негайно залишити житло.

Фото: Достроково виїхати можна, якщо знайти нових орендарів (gettyimages.com)

Квартири у довгострокову оренду здають без меблів

В Німеччині немає можливості винаймати квартиру без прописки у приватної особи, домовившись про якусь суму, пояснюють на сайті "Українці в Halle".

Для короткострокової оренди існують мебльовані квартири – наприклад, airbnb, для туристів та відрядження, де вказується ціна за день чи тиждень іде.

Всі інші варіанти - здаються порожні квартири для довгострокової оренди, де орендодавець, фірми, власники будинків, або приватна особа перевіряє спочатку платоспроможність орендаря.

"Якщо немає роботи і людина на соціальному забезпеченні, то можуть вимагати підтримку кількох поручителів. І завжди підписується контракт. І ви не можете потім просто так скасувати оренду, щонайменше за 3 місяці треба розірвати контракт. Інакше ви будете зобов’язані платити ці місяці, хоч і поїдете раніше", –зауважують фахівці.

Біженці можуть отримати невелику грошову допомогу на меблі (Erstaustattung). На приватній дошці оголошень Ebay Kleinanzeigen віддають багато речей безплатно або за невелику плату. Багато місцевих мешканців не хочуть морочитися з продажем старих меблів, вони виставляють їх на вулицю.

Нагадаємо, ми писали, куди поїхати біженцям у Німеччині та на яку допомогу розраховувати.