Штрафы и отсутствие мебели. Что нужно знать о подводных камнях аренды жилья в Германии

Украинцы, которые нашли убежище в Германии и могут самостоятельно арендовать жилье, сталкиваются со строгими правилами оплаты. К примеру, досрочно съехать бывает сложно, потому что предупредить владельца нужно за 3 месяца.

TRAVEL РБК-Украина рассказывает, какие есть подводные камни при аренде жилья в Германии и как их обойти.

В договоре с жильцами могут прописывать штрафы

"Какие подводные камни при аренде квартиры? Оплачивать буду сам. Настораживает минимальный срок 1 год, кауцион (залог) – 2600. Если я захочу раньше расторгнуть договор аренды, у меня просто заберут кауцион или через суд заставят платить аренду до минимального срока аренды ?", – спрашивает один из участников группы на Facebook "Украинцы Германии".

Украинцы, имеющие опыт проживания в Германии, в комментариях к публикации отвечают, что при выезде досрочно сумма будет вычтена из кауциона. Если в договоре был указан срок, то придется оплатить все месяцы.

"Некоторые частные арендодатели, особенно пожилые, сдают на год, потому что не хотят каждых полгода новых искать. А в случае несоблюдения договора берут штраф, 150 или 250 евро, в зависимости от квартплаты, должно стоять в договоре", – объясняют автору публикации.

Фото: Находящиеся беженцы могут арендовать жилье (gettyimages.com)

"Договор на год обычно нельзя расторгнуть раньше"

На платформе для иностранцев, прибывающих в Германию handbookgermany.de объясняют: квартиросъемщики могут расторгнуть свой договор аренды обычно в любой момент. Впрочем, сообщить об этом жители должны за 3 месяца до даты, когда они намерены уехать. Это называется Kündigungsfrist (срок расторжения договора).

Арендодатель должен получить письменное расторжение не позднее третьего рабочего дня первого из этих 3 месяцев. Иногда этот срок короче. Точные правила прописываются в договоре. На сайте Immobilienscout можно составить письмо с расторжением договора.

"Обратите внимание: если ваш договор на жилье был не бессрочен, то есть был заключен на определенный промежуток времени, то вы обычно не можете досрочно его расторгнуть. Но многие такие договоры не имеют юридической силы. В таких ситуациях все-таки можете расторгнуть его заранее с соблюдением трехмесячного срока", – объясняют специалисты платформы.

Подпадает ли под это правило договор, можете узнать в " Обществе защиты прав потребителей " или специальной организации, защищающей права квартиросъемщиков – Mieterschutzverein. Чтобы получить консультацию и помощь, нужно платить небольшой годовой взнос (50 евро). На сайте mieterbund.de можно найти Mieterschutzverein поблизости.

Впрочем, в комментарии к сообщению в группе Facebook украинцы делятся опытом преждевременного переезда из съемной квартиры в Германии. Обычно для этого было достаточно найти нового квартиранта, который устроил владельца жилья. В таких случаях не приходилось оплачивать 3 месяца, терять залог или уплачивать штрафы.

Фото: О выселении из арендованной квартиры следует предупреждать официальным письмом (gettyimages.com)

При каких условиях владелец жилья может выселить квартиросъемщика

Арендаторы жилья в Германии хорошо защищены законом. Владелец должен иметь вескую причину, чтобы расторгнуть договор. Это возможно при следующих обстоятельствах:

жилье необходимо для арендодателя или для членов семьи – это еще нужно доказать;

владелец планирует снести дом;

арендатор два месяца вы не оплачивает аренду жилья. Тогда возможно даже расторжение договора без соблюдения сроков, и жильца могут попросить немедленно покинуть квартиру.

жилец неоднократно нарушал общественный порядок: например, обижал соседей. В этом случае сначала должно прийти официальное предупреждение от арендодателя.

вы сдали свою квартиру постороннему человеку. Тогда могут потребовать немедленно покинуть жилье.

Фото: Досрочно съехать можно, если найти новых арендаторов (gettyimages.com)

Квартиры в долгосрочную аренду сдают без мебели

В Германии нет возможности снимать квартиру без прописки у частного лица, договорившись о какой-то сумме, объясняют на сайте "Украинцы в Halle".

Для краткосрочной аренды существуют меблированные квартиры – например, airbnb, для туристов и командировки, где указывается цена за день или неделю.

Все остальные варианты – сдаются пустые квартиры для долгосрочной аренды, где арендодатель, фирмы, владельцы домов, или частное лицо проверяет сначала платежеспособность арендатора.

"Если нет работы и человек на социальном обеспечении, то могут требовать поддержку нескольких поручителей. И всегда подписывается контракт. И вы не можете потом просто так отменить аренду, по меньшей мере, за 3 месяца надо расторгнуть контракт. Иначе вы будете обязаны платить эти месяцы, хоть и поедете раньше", – отмечают специалисты.

Беженцы могут получить небольшую денежную помощь на мебель (Erstaustattung). На частной доске объявлений Ebay Kleinanzeigen отдают многие вещи бесплатно или за небольшую плату. Многие местные жители не хотят возиться с продажей старой мебели, они выставляют ее на улицу.

Напомним, мы писали, куда поехать беженцам в Германии и на какую помощь рассчитывать.