Штрафи на сотні євро. Що заборонено робити на вулицях у Німеччині

Українці, які виїхали в пошуках тимчасового захисту в інші країни, зіштовхнулися з новими порядками життя, які туристи зазвичай не помічають.
У Німеччині з початку війни опинилися понад 1 мільйон наших співгромадян. Що треба знати про штрафи у цій країні, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на платформу United4Ukraine.
Біженцям, які приїхали у Німеччину з собакою, слід враховувати правила вигулу.
"Згідно з німецьким законодавством, коли ви гуляєте із собакою, повинні мати мішечок для прибирання. Якщо його немає, ви ризикуєте отримати штраф на суму від 35 до 250 євро", - попереджають українців.
Найперше, на що варто звернути увагу велосипедистам – оснащення.
У велосипеда мають бути фари з білим світлом попереду і червоним -позаду, світловідбивач, дзвінок та справні гальма.
Штраф за неналежний стан велосипеда - від 10 до 35 євро.
Також потрібно дотримуватися правил:
За неправильну їзду можуть оштрафувати від 5 до 90 євро.
Голуби залишають сліди свого перебування у громадських місцях, якщо їх там годують. В багатьох містах влада бореться із цими птахами, встановлюючи спеціальні частоколи із шпиць, щоб пернаті не сідали.
Тому в Кельні за годування голубів можна отримати штраф до 1 000 євро, в Гамбурзі — до 5 000 євро.
Заборонено фотографувати та поширювати знімки жертв ДТП, нетверезих чи оголених людей без їх дозволу. За порушення цього правила можуть оштрафувати, конфіскувати камеру або навіть ув’язнити на термін до 2 років.
За викинутий недопалок через вікно автомобіля можуть оштрафувати до 50 євро, за жувальну гумку на вулиці – до 75 євро.
Правила дорожнього руху практично не відрізняються від українських, але штрафи за їх порушення значно вищі. Не можна:
При накопичення штрафних пунктів за певні порушення можуть вилучити водійські права - тимчасово або назовсім.
Нагадаємо, ми писали, які країни потрапили до рейтингу найбезпечніших у світі.