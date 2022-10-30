Штрафи на сотні євро. Що заборонено робити на вулицях у Німеччині

Українці, які виїхали в пошуках тимчасового захисту в інші країни, зіштовхнулися з новими порядками життя, які туристи зазвичай не помічають.

У Німеччині з початку війни опинилися понад 1 мільйон наших співгромадян. Що треба знати про штрафи у цій країні, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на платформу United4Ukraine.

Не можна залишати неприбране місце після свого собаки

Біженцям, які приїхали у Німеччину з собакою, слід враховувати правила вигулу.

"Згідно з німецьким законодавством, коли ви гуляєте із собакою, повинні мати мішечок для прибирання. Якщо його немає, ви ризикуєте отримати штраф на суму від 35 до 250 євро", - попереджають українців.

Фото: За собаками у Німеччині треба прибирати (unspalsh.com/norbert-braun)

Порушувати правила їзди на велосипеді

Найперше, на що варто звернути увагу велосипедистам – оснащення.

У велосипеда мають бути фари з білим світлом попереду і червоним -позаду, світловідбивач, дзвінок та справні гальма.

Штраф за неналежний стан велосипеда - від 10 до 35 євро.

Також потрібно дотримуватися правил:

їздити лише по велодоріжках та спеціально виділених смугах, не їздити по тротуару;

показувати сигнали руками перед поворотом;

сповільнювати рух, щоб пропустити людей, що виходять з громадського транспорту;

їхати, тримаючись руками за кермо і без телефону;

За неправильну їзду можуть оштрафувати від 5 до 90 євро.

Годувати на вулиці голубів

Голуби залишають сліди свого перебування у громадських місцях, якщо їх там годують. В багатьох містах влада бореться із цими птахами, встановлюючи спеціальні частоколи із шпиць, щоб пернаті не сідали.

Тому в Кельні за годування голубів можна отримати штраф до 1 000 євро, в Гамбурзі — до 5 000 євро.

Фото: У Гамбурзі діє заборона на годування голубів (pixabay.com)

Фотографувати безпорадних людей на вулиці

Заборонено фотографувати та поширювати знімки жертв ДТП, нетверезих чи оголених людей без їх дозволу. За порушення цього правила можуть оштрафувати, конфіскувати камеру або навіть ув’язнити на термін до 2 років.

Смітити на вулиці

За викинутий недопалок через вікно автомобіля можуть оштрафувати до 50 євро, за жувальну гумку на вулиці – до 75 євро.

Фото: У Німеччині можуть отшрафувати за викинуті недопалки та жувальну гумку (pixabay.com)

Порушувати правила дорожнього руху

Правила дорожнього руху практично не відрізняються від українських, але штрафи за їх порушення значно вищі. Не можна:

керувати автомобілем без ременя безпеки – штраф 30-50 євро;

паркуватися у неправильному місці – 20-60 євро;

рух по зустрічному напрямку – 75-200 євро;

проїзд на червоне світло – 90-200 євро;

перевищення швидкості — 10-680 євро залежно від місцевості та межі перевищення.

При накопичення штрафних пунктів за певні порушення можуть вилучити водійські права - тимчасово або назовсім.

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