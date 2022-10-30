Штрафы на сотни евро. Что запрещено делать на улицах в Германии

Украинцы, уехавшие в поисках временной защиты в другие страны, столкнулись с новыми порядками жизни, которые туристы обычно не замечают.

В Германии с начала войны оказались более 1 миллиона наших сограждан. Что нужно знать о штрафах в этой стране, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на платформу United4Ukraine.

Нельзя оставлять неубранное место после своей собаки

Беженцам, приехавшим в Германию с собакой, следует учитывать правила выгула.

"Согласно немецкому законодательству, когда вы гуляете с собакой, должны иметь мешочек для уборки. Если его нет, вы рискуете получить штраф на сумму от 35 до 250 евро", - предупреждают украинцев.

Фото: За собаками в Германии нужно убирать (unspalsh.com/norbert-braun)

Нарушать правила езды на велосипеде

Прежде всего, на что стоит обратить внимание велосипедистам – оснащение.

У велосипеда должны быть фары с белым светом впереди и красным сзади, световозвращатель, звонок и исправные тормоза.

Штраф за ненадлежащее состояние велосипеда – от 10 до 35 евро.

Также нужно соблюдать правила:

ездить только по велодорожкам и специально выделенным полосам, не ездить по тротуару;

показывать сигналы руками перед поворотом;

замедлять движение, чтобы пропустить выходящих из общественного транспорта людей;

ехать, держась руками за руль и без телефона;

За неправильную езду могут оштрафовать от 5 до 90 евро.

Кормить на улице голубей

Голуби оставляют следы своего пребывания в общественных местах, если их там кормят. Во многих городах власти борются с этими птицами, устанавливая специальные частоколы из спиц, чтобы пернатые не садились.

Поэтому в Кельне за кормление голубей можно получить штраф до 1000 евро, в Гамбурге - до 5000 евро.

Фото: В Гамбурге действует запрет на кормление голубей (pixabay.com)

Фотографировать беспомощных людей на улице

Запрещается фотографировать и распространять снимки жертв ДТП, нетрезвых или обнаженных людей без их разрешения. За нарушение этого правила могут оштрафовать, конфисковать камеру или даже заключить в тюрьму на срок до 2 лет.

Мусорить на улице

За выброшенный окурок через окно автомобиля могут оштрафовать до 50 евро, за жевательную резинку на улице – до 75 евро.

Фото: В Германии могут отшрафовать за выброшенные окурки и жевательную резинку (pixabay.com)

Нарушать правила дорожного движения

Правила дорожного движения практически не отличаются от украинских, но штрафы за их нарушение значительно выше. Нельзя:

управлять автомобилем без ремня безопасности – штраф 30-50 евро;

парковаться в неправильном месте – 20-60 евро;

движение по встречному направлению – 75-200 евро;

проезд на красный свет – 90-200 евро;

превышение скорости – 10-680 евро в зависимости от местности и предела превышения.

При накоплении штрафных пунктов за определенные нарушения могут изъять водительские права – временно или совсем.

Напомним, мы писали, какие страны попали в рейтинг самых безопасных в мире.