Штрафы на сотни евро. Что запрещено делать на улицах в Германии

Украинцы, уехавшие в поисках временной защиты в другие страны, столкнулись с новыми порядками жизни, которые туристы обычно не замечают.
В Германии с начала войны оказались более 1 миллиона наших сограждан. Что нужно знать о штрафах в этой стране, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на платформу United4Ukraine.
Беженцам, приехавшим в Германию с собакой, следует учитывать правила выгула.
"Согласно немецкому законодательству, когда вы гуляете с собакой, должны иметь мешочек для уборки. Если его нет, вы рискуете получить штраф на сумму от 35 до 250 евро", - предупреждают украинцев.
Прежде всего, на что стоит обратить внимание велосипедистам – оснащение.
У велосипеда должны быть фары с белым светом впереди и красным сзади, световозвращатель, звонок и исправные тормоза.
Штраф за ненадлежащее состояние велосипеда – от 10 до 35 евро.
Также нужно соблюдать правила:
За неправильную езду могут оштрафовать от 5 до 90 евро.
Голуби оставляют следы своего пребывания в общественных местах, если их там кормят. Во многих городах власти борются с этими птицами, устанавливая специальные частоколы из спиц, чтобы пернатые не садились.
Поэтому в Кельне за кормление голубей можно получить штраф до 1000 евро, в Гамбурге - до 5000 евро.
Запрещается фотографировать и распространять снимки жертв ДТП, нетрезвых или обнаженных людей без их разрешения. За нарушение этого правила могут оштрафовать, конфисковать камеру или даже заключить в тюрьму на срок до 2 лет.
За выброшенный окурок через окно автомобиля могут оштрафовать до 50 евро, за жевательную резинку на улице – до 75 евро.
Правила дорожного движения практически не отличаются от украинских, но штрафы за их нарушение значительно выше. Нельзя:
При накоплении штрафных пунктов за определенные нарушения могут изъять водительские права – временно или совсем.
Напомним, мы писали, какие страны попали в рейтинг самых безопасных в мире.