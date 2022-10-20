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Сусіди України. Які країни потрапили до рейтингу найбезпечніших у світі

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Четвер 20 жовтня 2022 11:40
Сусіди України. Які країни потрапили до рейтингу найбезпечніших у світі Фото: Київ під час війни (unsplash.com/maksym-pozniak-haraburda)
Автор: Ольга Маджумдар

У щорічному безпековому рейтингу країн Global Risk Assessment Україна визнана екстремально небезпечною нарівні з Сирією та Афганістаном. Причина – активні воєнні дії.

Однак багато сусідніх країн, які українці обирають для тимчасового при[хистку, навпаки, виявилися максимально безпечними, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Global Guardian.

На опублікованій карті Україна єдина у Європі відзначена бордовим кольором, який позначає екстремальний рівень ризиків. Такий самий рейтинг у країн, які через військові конфлікти або високий рівень злочинності протягом багатьох років вважаються найнебезпечнішими для відвідування: Афганістану, Сирії, Лівії, ЦАР, Ємену, Сомалі, Буркіна-Фасо.

У Європі найбезпечніші країни відмічені зеленим кольором на карті:

  • Польща;
  • Угорщина;
  • Чехія;
  • Німеччина;
  • Швейцарія;
  • Хорватія;
  • Словенія.

Також: країни Балтії, Данія, Норвегія, Ірландія, Португалія. До найбезпечніших у світі аналітики зарахували й Канаду.

Сусіди України. Які країни потрапили до рейтингу найбезпечніших у світі

Фото: Рейтинг безпеки країн Global Risk Assessment (скриншот РБК-Україна/globalguardian.com)

Натомість РФ та Білорусь відзначені помаранчевим кольором – середньої небезпеки, а половина Європи одержали "жовтий" рівень безпеки. Минулого року Україну також відносили до середньо безпечних країн.

Нагадаємо, ми писали, в яку країну зараз краще виїхати за порадами біженців із-за кордону.

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