ua ru
Пн, 16 січня News Daily Styler Travel
Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Штрафи і заборона в'їзду. Українців у Польщі попередили про масові перевірки

Новость на русском →
Понеділок 16 січня 2023 18:34
Штрафи і заборона в'їзду. Українців у Польщі попередили про масові перевірки Фото: Українці в Польщі (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

На 2023 рік у Польщі заплановані масштабні перевірки, які можуть загрожувати депортацією українцям. Йдеться про посилення контролю при працевлаштуванні.

Що треба зробити, щоб уникнути проблем, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на блогера Олександра Матвеєва.

Управління соціального страхування ZUS готує в 2023 році 60 тисяч перевірок, які стосуються працевлаштування. З них лише 35 тисяч стосуються польських підприємств і роботодавців.

Інспекція праці найперше перевірятиме найманих працівників та студентів, які працюють. Перевірки прийдуть на підприємства, на які поступили скарги від їхніх працівників.

Під час інспекції будуть з'ясовувати, чи працівники працевлаштовані офіційно і чи в них підписані умови. Також – чи виплачують їм винагороду відповідно до кількості годин, які вони працюють. Тобто, чи збігаються фактичні години роботи із записаними в умові про працю.

"Трете, на що зважатимуть інспектори – чи нема обману по зарплаті: кількість годин, ставка, скільки разів людина виходила на роботу. Якщо виявляються порушення – підприємство штрафуватимуть до 30 тисяч злотих", – пояснює Олександр Матвеєв.

Штрафи і заборона в'їзду. Українців у Польщі попередили про масові перевіркиФото: На підприємствах шукатимуть нелегальних працівників-іноземців (freepik. com)

Але працівнику-іноземцю у разі виявлення нелегальної роботи загрожує депортація з країни, навіть якщо працівник не знає, що роботодавець його не оформив офіційно.

"Польська влада бачить, що приїхала велика кількість людей, але не всі сплачують податки і не всі працюють легально. Тому запланувала таку кількість перевірок, щоб легалізувати іноземних працівників", – зазначає блогер.

Українці можуть перевірити легальність свого працевлаштування на сайті ZUS у закладці "Застрахований". Якщо там є інформація про роботодавця, то це означає, що за працівника сплачують податки. Якщо інформація відсутня, nо роботодавець не сплачує за працівника жодних податків – отже, робота нелегальна.

До слова, перевірки підприємств і працівників, за які передбачалися штрафи і депортація, проводили в Польщі і в минулі роки. Крім того, експерти сумніваються, чи депортуватимуть нелегально влаштованих українців додому, де триває війна.

Нагадаємо, ми писали, яка робота буде для українців в Польщі в наступному році.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польща работа в Польше
Відпочинок в Україні
Точки зору
Ігор Чудовський
Легальний спосіб. Кого з чоловіків випускають за кордон по базі "Шлях" та як це працює
Ігор Чудовський
керуючий партнер адвокатського об'єднання "Чудовський та партнери"
Віталій Сокуренко
Штрафи та терміни перебування. Як заїхати до Польщі на авто з українською реєстрацією
Віталій Сокуренко
адвокат адвокатського об’єднання Legal Strategy
Антон Тараненко
Рік, який все змінив назавжди. Чи існує туризм в Україні під час війни
Антон Тараненко
голова правління VisitUkraine.Today
Катерина Аніщенко
Дитина народилася за кордоном? Реєстрація, документи та повернення додому
Катерина Аніщенко
адвокат юридичної компанії "Riyako&Partners"
Всі точки зору