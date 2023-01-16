Штрафи і заборона в'їзду. Українців у Польщі попередили про масові перевірки

На 2023 рік у Польщі заплановані масштабні перевірки, які можуть загрожувати депортацією українцям. Йдеться про посилення контролю при працевлаштуванні.

Що треба зробити, щоб уникнути проблем, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на блогера Олександра Матвеєва.

Управління соціального страхування ZUS готує в 2023 році 60 тисяч перевірок, які стосуються працевлаштування. З них лише 35 тисяч стосуються польських підприємств і роботодавців.

Інспекція праці найперше перевірятиме найманих працівників та студентів, які працюють. Перевірки прийдуть на підприємства, на які поступили скарги від їхніх працівників.

Під час інспекції будуть з'ясовувати, чи працівники працевлаштовані офіційно і чи в них підписані умови. Також – чи виплачують їм винагороду відповідно до кількості годин, які вони працюють. Тобто, чи збігаються фактичні години роботи із записаними в умові про працю.

"Трете, на що зважатимуть інспектори – чи нема обману по зарплаті: кількість годин, ставка, скільки разів людина виходила на роботу. Якщо виявляються порушення – підприємство штрафуватимуть до 30 тисяч злотих", – пояснює Олександр Матвеєв.

Фото: На підприємствах шукатимуть нелегальних працівників-іноземців (freepik. com)

Але працівнику-іноземцю у разі виявлення нелегальної роботи загрожує депортація з країни, навіть якщо працівник не знає, що роботодавець його не оформив офіційно.

"Польська влада бачить, що приїхала велика кількість людей, але не всі сплачують податки і не всі працюють легально. Тому запланувала таку кількість перевірок, щоб легалізувати іноземних працівників", – зазначає блогер.

Українці можуть перевірити легальність свого працевлаштування на сайті ZUS у закладці "Застрахований". Якщо там є інформація про роботодавця, то це означає, що за працівника сплачують податки. Якщо інформація відсутня, nо роботодавець не сплачує за працівника жодних податків – отже, робота нелегальна.

До слова, перевірки підприємств і працівників, за які передбачалися штрафи і депортація, проводили в Польщі і в минулі роки. Крім того, експерти сумніваються, чи депортуватимуть нелегально влаштованих українців додому, де триває війна.

Нагадаємо, ми писали, яка робота буде для українців в Польщі в наступному році.