Штрафы и запрет въезда. Украинцев в Польше предупредили о массовых проверках

В 2023 году в Польше запланированы масштабные проверки, которые могут угрожать депортацией украинцам. Речь идет об усилении контроля при трудоустройстве.

Что нужно сделать, чтобы избежать проблем, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на блогера Александра Матвеева.

Управление социального страхования ZUS готовит в 2023 году 60 тысяч проверок, касающихся трудоустройства. Из них только 35 тысяч касаются польских предприятий и работодателей.

Инспекция труда в первую очередь будет проверять наемных работников и работающих студентов. Проверки придут на предприятия, на которые поступили жалобы от их работников.

Во время инспекции будут выяснять, трудоустроены ли работники официально и подписаны ли у них условия. Также – выплачивают ли им вознаграждение в соответствии с количеством часов, которые они работают. То есть совпадают ли фактические часы работы с записанными в умове о праце.

"Третье, на что будут обращать внимание инспекторы - нет ли обмана по зарплате: количество часов, ставка, сколько раз человек выходил на работу. Если выявляются нарушения – предприятие будут штрафовать до 30 тысяч злотых", –объясняет Александр Матвеев.

Фото: На предприятиях будут искать нелегальных работников-иностранцев (freepik.com)

Но работнику-иностранцу в случае обнаружения нелегальной работы грозит депортация из страны, даже если работник не знает, что работодатель его не оформил официально.

"Польские власти видят, что приехало большое количество людей, но не все платят налоги и не все работают легально. Поэтому запланировали такое количество проверок, чтобы легализовать иностранных работников", – отмечает блогер.

Украинцы могут проверить легальность своего трудоустройства на сайте ZUS в закладке "Застрахованный". Если там есть информация о работодателе, это значит, что за работника платят налоги. Если информация отсутствует, то работодатель не платит за работника никаких налогов, значит, работа нелегальная.

Кстати, проверки предприятий и работников, за которые предусматривались штрафы и депортация, проводились в Польше и в прошлые годы. Кроме того, эксперты сомневаются, будут ли депортировать нелегально устроенных украинцев домой, где идет война.

Напомним, мы писали, какая работа будет украинцам в Польше в следующем году.