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Штрафи на тисячі євро. На пляжах європейської країни запровадили суворі обмеження

Фото: Пляж у Алгарве у Португалії (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

На піку сезону відпусток туристів на популярних курортах Португалії попередили про покарання за музику із портативних колонок. Порушникам тиші загрожують штрафи до 36 тисяч євро.

Суворі обмеження запровадили, щоб забезпечити розслаблюючу обстановку для відпочивальників та місцевих жителів, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на schengenvisainfo.com.

Національне морське управління (AMN) заборонило гучномовці або інше звукове обладнання, яке може заважати іншим людям на пляжах. Заборона була оголошена у таких популярних районах, як Алгарве, який тільки з Британії щороку приймає понад мільйон туристів.

За гучну музику туристи можуть одержати штраф від 200 до 36 тисяч євро, якщо використовують обладнання, яке посилює шум.

Сума адміністративного покарання залежить від цього, хто включає музику на повну потужність. Туриста вперше оштрафують на 200 євро, при повторних порушеннях покарання зростає до 3400 євро. Компанії відпочивальників можуть поплатитися за галасливі веселощі сумою в 31 тисячу євро. Підприємців можуть оштрафувати за музику з колонок на 36 тисяч євро.

Фото: Туристи на пляжі в Алгарве (unsplash.com/alexandra-marta)

Крім того, на португальських пляжах діють інші заборони та обмеження:

  • на несанкціоновані ігри із м'ячем;
  • на намети поза кемпінгами;
  • на риболовлю у місцях купання;
  • на порушення цілісності пляжу.

Також забороняється проліт літаків на висоті менше ніж 300 м, крім спецтранспорту.

Заборони на пляжах запроваджують і інші країни. Наприклад, в Іспанії заборонили паління на 28 пляжах.

Нагадаємо, раніше були названі топ-10 найдешевших пляжів Європи у 2023 році.

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