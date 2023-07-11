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Штрафы на тысячи евро. На пляжах европейской страны ввели строгие ограничения

Фото: Пляж в Алгарве в Португалии (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

На пике сезона отпусков туристов на популярных курортах Португалии предупредили о наказании за музыку из портативных колонок. Нарушителям тишины грозят штрафы до 36 тысяч евро.

Строгие ограничения ввели, чтобы обеспечить расслабляющую обстановку для отдыхающих и местных жителей, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на schengenvisainfo.com.

Национальное морское управление (AMN) запретило громкоговорити или другое звукового оборудования, которое может мешать другим людям на пляжах. Запрет был объявлен в таких популярных районах, как Алгарве, который только из Британии ежегодно принимает более миллиона туристов.

За громкую музыку туристы могут получить штраф от 200 до 36 тысяч евро, если используют оборудование, которое усиливает шум.

Сумма административного наказания зависит от того, кто включает музыку на полную мощность. Туриста в первый раз оштрафуют на 200 евро, при повторных нарушениях наказание возрастает до 3400 евро. Компании отдыхающих могут поплатиться за шумное веселье суммой в 31 тысячу евро. Предпринимателей могут оштрафовать за музыку из колонок на 36 тысяч евро.

Фото: Туристы на пляже в Алгарве (unsplash.com/alexandra-marta)

Кроме того, на португальских пляжах действуют и другие запреты и ограничения:

  • на несанкционированные игры с мячом;
  • на палатки вне кемпингов;
  • на рыбалку в местах купания;
  • на нарушение целостности пляжа.

Также запрещается пролет самолетов на высоте менее 300 м, кроме спецтранспорта.

Запреты на пляжах вводят и другие страны. Например, в Испании запретили курить на 28 пляжах.

Напомним, ранее были названы топ-10 самых дешевых пляжей Европы в 2023 году.

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туристиштрафипляжіПортугалия