Морський відпочинок по кишені. Названі топ-10 найдешевших пляжів Європи у 2023 році

Цього літа в Європі є безліч місць, де можна насолодитися відпочинком на морі з обмеженим бюджетом. До рейтингу найдешевших пляжів потрапили й ті, які нерідко обирають українці.

Де морський відпочинок по кишені більшості туристів, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на euronews.travel.

Платформа бронювання транспорту Omio порівняла ціни на морозиво, воду та пиво на 75 популярних пляжах по всій Європі, щоб скласти рейтинг десяти найдешевших локацій. Також враховувалися дані про погоду, щоб визначити напрямки, де відпочинку не заважає спека.

Дослідження показало, що найкращий напрямок для бюджетного відпочинку – Туреччина. У топ-10 дешевих пляжів потрапили 3 турецькі локації.

На пляжі Клеопатри в Аланії порцію морозива можна придбати за 0,12 євро, пляшку води – за 0,37 євро, а пива – за 1,64 євро. На пляжі Side Halk у Сіде вода коштує 0,2 євро. На пляжі Яхші у Бодрумі купити морозиво по 0,50 євро за порцію, воду по 0,28 євро за пляшку та пиво за 1,86 євро.

На Лонг-Біч в Улцині у Чорногорії пляшку води продають 0,77 євро, а пива – за 0,87 євро.

В Іспанії альтернативою дорогій Ібіці є пляж Плайя-де-Сес-Іллетес на острові Форментера. Бутильована вода там коштує 0,77 євро, місцеве пиво – близько 0,94 євро, а порція морозива на пляжі – у середньому 0,92 євро.

Фото: Пляж Сес-Іллетес в Іспанії (unsplash.com/david-svihovec)

Список найдоступніших пляжів виглядає так:

Пляж Клеопатри, Туреччина; Лонг-Біч, Чорногорія; Приморсько, Болгарія; Плайя-де-Сес-Іллетес, Іспанія; Золоті піски, Болгарія; Сіде Халк, Туреччина; Герінгсдорф, Німеччина; Яхші, Туреччина; Затока Фігового дерева, Кіпр; Агадір, Марокко.

Раніше ми розповідали про топ-10 країн, де можна відпочити бюджетно цього літа.