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Штраф 50 євро. Популярна авіакомпанія запроваджує нові правила для пасажирів

Фото: Літак Pegasus Airlines (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Турецький лоукостер Pegasus Airlines з 14 лютого 2024 року запроваджує нові правила перевезення ручної поклажі. Тепер норма залежатиме від тарифу та маршруту.

Із найдешевшими квитками можна буде перевозити маленьку сумку вагою до 3 кг, повідомляє РБК-Україна з посиланням на avianews.com.

Квитки, які пасажири придбали до 13 лютого 2024 року, дозволятимуть провезення ручної поклажі за єдиною нормою – один предмет із розмірами до 55х40х20 см без обмеження за вагою.

Водночас ті, хто забронює квитки з 14 лютого, матимуть різні норми ручної поклажі. Наприклад, на міжнародних рейсах:

  • за тарифом Light– лише маленька ручна поклажа з габаритами до 40х30х15 см і вагою до 3 кг;
  • за тарифами Saver plus та Comfort flex Saver – два місця ручної поклажі: один предмет з розмірами 55х40х20 см та вагою до 8 кг та другий предмет з розмірами до 40х30х15 см та вагою до 3 кг.

На внутрішніх рейсах по Туреччині всі тарифи Pegasus Airlines передбачають лише одне місце ручної поклажі з розмірами 55х40х20 см та вагою до 8 кг.

Якщо купити квиток з пересадкою між внутрішнім та міжнародним рейсами, застосовуються норми ручної поклажі як для міжнародного рейсу.

Якщо пасажир візьме везтиме більше сумок чи ручна поклажа перевищуватиме зазначену вагу або розміри, треба буде сплатити штраф. За кожен предмет, який не відповідає нормам тарифу, штраф становить 50 євро.

На рейсах у Туреччині правила перевезення ручної поклажі майже не зміняться. Пасажири, як і раніше, зможуть взяти з собою один предмет із габаритами до 55х40х20 см, проте тепер його вага буде обмежена 8 кг.

Нагадаємо, ми писали, у яких авіакомпаній Європи найсуворіші норми ручної поклажі. У переліку авіаперевізників із найжорсткішими обмеженнями не лише лоукостери, а й традиційні авіакомпанії.

Також ми розповідали, як заробляє лоукостер, коли продає квитки по 20 євро. Платними є перевезення великої ручної поклажі та багажу, вибір місця, харчування на борту.

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