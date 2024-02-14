Штраф 50 евро. Популярная авиакомпания вводит новые правила для пассажиров

Турецкий лоукостер Pegasus Airlines с 14 февраля 2024 года вводит новые правила перевозки ручной клади. Теперь норма будет зависеть от тарифа и маршрута.

С самыми дешевыми билетами можно будет перевозить маленькую сумку весом до 3 кг, сообщает РБК-Украина со ссылкой на avianews.com.

Билеты, приобретенные пассажирами до 13 февраля 2024 года, будут позволять провоз ручной клади по единой норме – один предмет с размерами до 55х40х20 см без ограничения по весу.

В то же время те, кто забронирует билеты с 14 февраля, будут иметь разные нормы ручной клади. Например, на международных рейсах:

по тарифу Light – только маленькая ручная кладь с габаритами до 40х30х15 см и весом до 3 кг;

по тарифам Saver plus и Comfort flex Saver – два места ручной клади: один предмет размером 55х40х20 см и весом до 8 кг и второй предмет размером до 40х30х15 см и весом до 3 кг.

На внутренних рейсах по Турции все тарифы Pegasus Airlines предусматривают всего одно место ручной клади с размерами 55х40х20 см и весом до 8 кг.

Если купить билет с пересадкой между внутренним и международным рейсами, применяются нормы ручной клади как для международного рейса.

Если пассажир возьмет больше сумок или ручная кладь будет превышать указанный вес или размеры, нужно будет уплатить штраф. За каждый предмет, не отвечающий нормам тарифа, штраф составляет 50 евро.

На рейсах в Турции правила перевозки ручной клади почти не изменятся. Пассажиры по-прежнему смогут взять с собой один предмет с габаритами до 55х40х20 см, однако теперь его вес будет ограничен 8 кг.

Напомним, мы писали, у каких авиакомпаний Европы самые строгие нормы ручной клади. В перечне авиаперевозчиков с самыми жесткими ограничениями не только лоукостеры, но и традиционные авиакомпании.

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