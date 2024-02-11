Розмір та вага. У яких авіакомпаній Європи найсуворіші норми ручної поклажі

Подорожі з бюджетними авіакомпаніями в Європі передбачають не лише доступні авіаперельоти, але й особливі правила перевезення ручної поклажі. Пасажири нерідко стикаються з обмеженнями щодо розмірів та ваги своїх сумок.

У яких європейських авіакомпаній найжорсткіші правила перевезення ручної поклажі в у 2024 році, РБК-Україна розповідає з посиланням на avianews.com.

Норми провезення ручної поклажі в авіакомпаніях Європи у 2024 році

У переліку авіаперевізників із найжорсткішими обмеженнями не лише лоукостери, такі як Ryanair, Wizz Air, easyJet, Norwegian Air Shuttle, Vueling, Volotea, але й традиційні авіакомпанії Finnair і SAS Scandinavian Airlines.

Наприклад, Finnair має більш суворі правила, ніж лоукостери Wizz Air або easyJet. Аналогічна ситуація спостерігається і в SAS Scandinavian Airlines.

Формально авіакомпанії пояснюють обмеження розмірів ручної поклажі турботою про пасажирів, тому що це сприяє швидшому процесу посадки в літак. Адже якщо речей мало, то часу на пошук вільного місця на полиці для ручної поклажі витратиться менше.

Втім, аналіз звітності авіакомпаній свідчить, що оплата за ручну поклажу стала ще одним способом збільшення фінансових показників в умовах жорсткої конкуренції.

У такій ситуації пасажири, які обирають найдешевші авіаквитки, втрачають право на розміщення своїх речей на полицях для ручної поклажі. Їхні сумки менші за розмірами і призначені для перевезення під сидінням попереду. Тим часом, доступ до полиць для ручної поклажі стає привілеєм для клієнтів із більшими бюджетами на подорожі.

Фото: Пасажири авіакомпанії Ryanair (unsplash.com)

Цікаво, що не всі авіакомпанії обмежують вагу ручної поклажі, вказуючи лише на дозволені габарити. Наприклад, Ryanair, SAS Scandinavian Airlines, Vueling і Volotea дозволяють перевозити ручну поклажу за розмірами, але не вказують жорстких обмежень ваги. Це може виглядати як прояв турботи про пасажирів, проте фактично дозволені розміри ручної поклажі досить скромні, що не дає пасажирам можливості перевозити великі та важкі предмети.

Правила ручної поклажі за найдешевшим тарифом

Видання наводить приклади норм ручної поклажі при придбанні квитів за найдешевшим тарифом. Зокрема, без розміщення на полиці авівперевізники дозволять провозити такі сумки:

Ryanair – одне місце розміром 40х25х20 см без обмеження ваги, розміщення під кріслом, що стоїть попереду;

– одне місце розміром 40х25х20 см без обмеження ваги, розміщення під кріслом, що стоїть попереду; Wizz Air – одне місце розміром 40х30х20 см до 10 кг, розміщення під кріслом попереду;

– одне місце розміром 40х30х20 см до 10 кг, розміщення під кріслом попереду; Finnair – одне місце розміром до 40х30х15 см, вагою до 8 кг, розміщення під кріслом, що стоїть попереду;

– одне місце розміром до 40х30х15 см, вагою до 8 кг, розміщення під кріслом, що стоїть попереду; easyJet – одне місце розміром до 45х36х20 см, вагою до 15 кг, розміщення під кріслом, що стоїть попереду;

– одне місце розміром до 45х36х20 см, вагою до 15 кг, розміщення під кріслом, що стоїть попереду; Volotea – одне місце розміром до 40х30х20 см без обмеження ваги, розміщення під кріслом, що стоїть попереду;

– одне місце розміром до 40х30х20 см без обмеження ваги, розміщення під кріслом, що стоїть попереду; Vueling – одне місце розміром до 40x30x20 см без обмеження ваги, розміщення під кріслом, що стоїть попереду;

Norwegian Air Shuttle – одне місце розміром до 38х30х20 см, вагою до 10 кг, розміщення під кріслом, що стоїть попереду;

– одне місце розміром до 38х30х20 см, вагою до 10 кг, розміщення під кріслом, що стоїть попереду; SAS – одне місце розміром до 40х30х15 см без обмеження ваги, розміщення під кріслом, що стоїть попереду.

Фото: Пасажири з ручною поклажею в аеропорту (unsplash.com)

Найбільші лоукостери Європи Ryanair та Wizz Air конкурують за пасажирів, адже нерідко їхні маршрутні мережі перетинаються. Нагадаємо, ми писали, із яким бюджетним авіаперевізником вигідніше подорожувати.

Також ми розповідали, як заробляє лоукостер, коли продає квитки по 20 євро. Платними є перевезення великої ручної поклажі та багажу, вибір місця, харчування на борту.