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Штамп в паспорте. Кому из мужчин разрешат выехать за границу во время войны

Фото: Паспортный контроль на границе (коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольга Маджумдар

Пограничники объяснили правила оформления документов

Мужчины в возрасте 18-60 лет, которые постоянно проживают за границей, могут выехать за пределы Украины во время войны при условии правильного оформления документов.

В каких случаях пограничники разрешат выезд, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на VisitUkraine.today.

Выехать можно только со специальным штампом в документах

Мужчины, которые постоянно проживают за границей, имеют право выезжать из Украины во время военного положения.

Фото: Проверка документов на границе (facebook.com/zahidnuy.kordon)

Государственная пограничная служба Украины объяснила, что мужчины из этой категории в возрасте от 18 до 60 лет имеют право на выезд при условии наличия специальных отметок в документах – штампа в паспорте:

"Согласно статье 4 Закона Украины "О порядке выезда из Украины и въезда граждан Украины" такими отметками могут быть:

  • Запись миграционной службы в паспорте с текстом "Постоянное проживание в ____"/печать "Оформлен выезд на постоянное жительство" (название страны и дата).
  • Запись дипломатического учреждения Украины в паспорте "Постоянное проживание в ____"/"Принят на консульский учет" или справка о пребывании на консульском учете, которую можно получить с использованием средств ведомственной информационной системы МИД".

Что такое выбытие за границу: объяснение процедуры

Объяснение, как могут выезжать из Украины мужчины с видом на постоянное жительство за рубежом, ранее предоставляла Государственная пограничная служба на Правительственном портале.

"Человек, который выбыл, потерял связь, не стоит на учете в том или ином военном комиссариате и не является военнообязанным, может спокойно пересечь границу. Если же человек фактически проживал за границей, но не оформил свое выбытие по официальной процедуре, не снялся с учета в военкомате, к сожалению, она не может выбыть из Украины", - отметили в сообщении.

Фото: Пограничникам надо показать отметку о выбытии на постоянное место проживания за рубеж (gettyimages.com)

Выбытие на постоянное место жительства за границу - это специальная процедура, по которой получают разрешение в Государственной миграционной службе Украины. При оформлении этого документа происходит согласование выезда с военным комиссариатом.

Мужчина, который официально сменил место своего постоянного проживания, не состоит на учете ни в одном военном комиссариате Украины, не является военнообязанным. Это дает право пересечь границу и выехать из Украины во время военного положения в стране.

Если гражданин Украины фактически проживает за рубежом, но не оформлял свое выбытия по официальной процедуре и не снимался с учета в военном комиссариате, не имеет право покидать территорию нашей страны.

Напомним, мы писали, какие изменения ждут беженцев за рубежом с 1 сентября.

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