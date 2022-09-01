Штамп в паспорте. Кому из мужчин разрешат выехать за границу во время войны

Пограничники объяснили правила оформления документов
Мужчины в возрасте 18-60 лет, которые постоянно проживают за границей, могут выехать за пределы Украины во время войны при условии правильного оформления документов.
В каких случаях пограничники разрешат выезд, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на VisitUkraine.today.
Мужчины, которые постоянно проживают за границей, имеют право выезжать из Украины во время военного положения.
Фото: Проверка документов на границе (facebook.com/zahidnuy.kordon)
Государственная пограничная служба Украины объяснила, что мужчины из этой категории в возрасте от 18 до 60 лет имеют право на выезд при условии наличия специальных отметок в документах – штампа в паспорте:
"Согласно статье 4 Закона Украины "О порядке выезда из Украины и въезда граждан Украины" такими отметками могут быть:
Объяснение, как могут выезжать из Украины мужчины с видом на постоянное жительство за рубежом, ранее предоставляла Государственная пограничная служба на Правительственном портале.
"Человек, который выбыл, потерял связь, не стоит на учете в том или ином военном комиссариате и не является военнообязанным, может спокойно пересечь границу. Если же человек фактически проживал за границей, но не оформил свое выбытие по официальной процедуре, не снялся с учета в военкомате, к сожалению, она не может выбыть из Украины", - отметили в сообщении.
Фото: Пограничникам надо показать отметку о выбытии на постоянное место проживания за рубеж (gettyimages.com)
Выбытие на постоянное место жительства за границу - это специальная процедура, по которой получают разрешение в Государственной миграционной службе Украины. При оформлении этого документа происходит согласование выезда с военным комиссариатом.
Мужчина, который официально сменил место своего постоянного проживания, не состоит на учете ни в одном военном комиссариате Украины, не является военнообязанным. Это дает право пересечь границу и выехать из Украины во время военного положения в стране.
Если гражданин Украины фактически проживает за рубежом, но не оформлял свое выбытия по официальной процедуре и не снимался с учета в военном комиссариате, не имеет право покидать территорию нашей страны.
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