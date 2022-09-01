Штамп у паспорті. Кому з чоловіків дозволять виїхати за кордон під час війни

Прикордонники пояснили правила оформлення документів
Чоловіки віком 18-60 років, які постійно проживають за кордоном, можуть виїхати за межі України під час війни за умови правильного оформлення документів.
У яких випадках прикордонники дозволять виїзд, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на VisitUkraine.today.
Чоловіки, які постійно проживають за кордоном, мають право виїжджати з України під час воєнного стану.
Фото: Перевірка документів на кордоні (facebook.com/zahidnuy.kordon)
Державна прикордонна служба України пояснила, що чоловіки із цієї категорії віком від 18 до 60 років мають право на виїзд за умови наявності спеціальних відміток у документах – штампа в паспорті:
"Згідно статті 4 Закону України "Про порядок виїзду з України і в’їзду громадян України" такими відмітками можуть бути:
Пояснення, як можуть виїжджати з України чоловіки з посвідкою на постійне проживання за кордоном, раніше надавала Державна прикордонна служба на Урядовому порталі.
"Людина, яка вибула, втратила зв’язок, не стоїть на обліку в тому чи іншому військовому комісаріаті і не є військовозобов’язаною, може спокійно перетнути кордон. Якщо ж людина фактично проживала за кордоном, але не оформила своє вибуття за офіційною процедурою, не знялася з обліку у військкоматі, на жаль, вона не може вибути з України", - відзначили у повідомленні.
Фото: Прикордонниками треба показати відмітку про вибуття на постійне місце проживання за кордон (gettyimages.com)
Вибуття на постійне місце проживання за кордон – це спеціальна процедура, за якою отримують дозвіл у Державній міграційній службі України. Під час оформлення цього документу відбувається погодження виїзду з військовим комісаріатом.
Чоловік, який офіційно змінив місце свого постійного проживання, не перебуває на обліку у жодному військовому комісаріаті України, не є військовозобовязаним. Це дає право перетнути кордон та виїхати з України під час воєнного стану в країні.
Якщо громадянин України фактично проживає за кордоном, але не оформляв своє вибуття за офіційною процедурою й не знімався з обліку у військовому комісаріаті, не має право залишати територію нашої країни.
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