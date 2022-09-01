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Штамп у паспорті. Кому з чоловіків дозволять виїхати за кордон під час війни

Фото: Паспортний контроль на кордоні (колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар

Прикордонники пояснили правила оформлення документів

Чоловіки віком 18-60 років, які постійно проживають за кордоном, можуть виїхати за межі України під час війни за умови правильного оформлення документів.

У яких випадках прикордонники дозволять виїзд, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на VisitUkraine.today.

Виїхати можна лише зі спеціальним штампом у документах

Чоловіки, які постійно проживають за кордоном, мають право виїжджати з України під час воєнного стану.

Фото: Перевірка документів на кордоні (facebook.com/zahidnuy.kordon)

Державна прикордонна служба України пояснила, що чоловіки із цієї категорії віком від 18 до 60 років мають право на виїзд за умови наявності спеціальних відміток у документах – штампа в паспорті:

"Згідно статті 4 Закону України "Про порядок виїзду з України і в’їзду громадян України" такими відмітками можуть бути:

  • Запис міграційної служби у паспорті з текстом "Постійне проживання в ____"/печатка "Оформлено виїзд на постійне проживання" (назва країни та дата).
  • Запис дипломатичної̈ установи України у паспорті "Постійне проживання в ____"/"Прийнятий на консульський облік" або довідка про перебування на консульському обліку, яку можна отримати з використанням засобів відомчої̈ інформаційної системи МЗС".

Що таке вибуття за кордон: пояснення процедури

Пояснення, як можуть виїжджати з України чоловіки з посвідкою на постійне проживання за кордоном, раніше надавала Державна прикордонна служба на Урядовому порталі.

"Людина, яка вибула, втратила зв’язок, не стоїть на обліку в тому чи іншому військовому комісаріаті і не є військовозобов’язаною, може спокійно перетнути кордон. Якщо ж людина фактично проживала за кордоном, але не оформила своє вибуття за офіційною процедурою, не знялася з обліку у військкоматі, на жаль, вона не може вибути з України", - відзначили у повідомленні.

Фото: Прикордонниками треба показати відмітку про вибуття на постійне місце проживання за кордон (gettyimages.com)

Вибуття на постійне місце проживання за кордон – це спеціальна процедура, за якою отримують дозвіл у Державній міграційній службі України. Під час оформлення цього документу відбувається погодження виїзду з військовим комісаріатом.

Чоловік, який офіційно змінив місце свого постійного проживання, не перебуває на обліку у жодному військовому комісаріаті України, не є військовозобовязаним. Це дає право перетнути кордон та виїхати з України під час воєнного стану в країні.

Якщо громадянин України фактично проживає за кордоном, але не оформляв своє вибуття за офіційною процедурою й не знімався з обліку у військовому комісаріаті, не має право залишати територію нашої країни.

Нагадаємо, ми писали, які зміни чекають біженців за кордоном із 1 вересня.

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