Новые условия. Какие изменения ждут беженцев за рубежом с 1 сентября

В странах Европы украинцев просят переоформить документы

Спустя более 6 месяцев с начала войны украинских беженцев в Европе ждут новые условия. В некоторых странах изменения вступают в силу с 1 сентября.

Украинцам придется переоформить документы для статуса временной защиты, а также стоит быть в курсе нововведений, которые касаются финансов.

TRAVEL РБК-Украина рассказывает, какие изменения ждут украинских беженцев с 1 сентября в странах Европы.

В Германии начнут счет безвизовых дней

Украинцы, которые находятся в Германии без оформления статуса временной защиты, и у которых до 31 августа исчерпываются безвизовые дни (90 дней в течение 180 дней), должны или покинуть страну, или легализироваться.

Фото: Беженцы в Германии (gettyimages.com)

Такое распоряжение власти страны выдали еще в начале августа, предупреждая украинцев о начале учета безвизовых дней с 1 сентября.

Находиться в Германии украинцам разрешено до 31 августа независимо от использования безвиза или депортации. Если безвиз истекает до конца лета, оформить временную защиту необходимо до 1 сентября. Если 90 дней безвизового пребывания в Германии закончатся с 1 сентября до 1 декабря, необходимо подать заявку на регистрацию статуса.

При этом оформление статуса защиты для всех украинцев, прибывающих в Германию с 1 сентября, не является обязательным. Можно легально находиться в стране по безвизу 90 дней.

Регистрация для граждан Украины будет доступна на протяжении всего периода войны.

Во Франции просят продлить статус через 6 месяцев

Украинцам во Франции, которые находятся в стране из-за войны, и которые оформили статус временной защиты, после 6 месяцев пребывания необходимо обновить его. В противном случае финансовые выплаты будут приостановлены.

Об этом говорится на сайте правительства. Срок действия разрешения на проживание APS для многих украинцев истекает в сентябре – через 6 месяцев после прибытия в страну. Чтобы сохранить свои права на получение пособия ADA, необходимо продлить свой APS в префектуре по месту жительства.

Фото: Оформление документов для украинцев во Франции (gettyimages.com)

Инструкция, как это можно сделать и куда обращаться, опубликована на сайте https://parrainage.refugees.info/fr/ukraine.

Украинцев просят как можно скорее отправить следующие документы в компетентное территориальное отделение OFII:

французско-украинская форма запроса на продление прав на ADA, датированная и подписанная;

копия действующего разрешения на временное проживание на каждого совершеннолетнего члена семьи;

копия документа, подтверждающего наличие ресурсов (платежные ведомости, трудовой договор), полученного с момента въезда во Францию.

Для быстрой обработки эти документы желательно отправить по электронной почте в компетентный территориальный отдел в соответствии с отделом проживания. Также копии можно выслать по почте. При отправке по почте на конверте должны стоять слова "Renouvellement ADA Ukraine".

Заявления стоит подавать не ранее, чем за 3 недели до окончания действия APS, но не позже 3 дней до этой даты.

В столице Чехии отменят субсидию за жилье для беженцев

С сентября мэрия Праги отменяет доплаты владельцам жилья, которые размещают украинских беженцев. Государственная субсидия составляет 250 крон (10 евро) с человека за сутки, а из-за высоких цен в мегаполисе город выделял дополнительные 140 крон на человека за использование жилья, сообщало "Радио Прага".

Эту информацию подтвердил мэр столицы Зденек Гржиб. По его словам, город не может продолжать выполнять роль государства в кризисе с беженцами, а деньги должны быть направлены на решение проблемы резкого роста цен на энергоносители.

Фото: Мэрия Праги перестанет доплачивать за жилье беженцам (unsplash.com/azamat-esmurziyev)

Поскольку 250 крон было недостаточно, чтобы компенсировать владельцам стоимость размещения украинцев, власти Праги вносили дополнительные деньги из местного бюджета.

"Это нельзя было делать бесконечно. С сентября город прекратит выплату субсидий. В некоторых случаях предоставление помощи может закончиться раньше, еще в августе", - предупредил мэр.

Новая помощь в Ирландии – бесплатные курсы и стипендия

С сентября украинские беженцы в Ирландии могут бесплатно пойти на курсы и получать стипендию. Программу помощи украинцам правительство Ирландии утвердило 17 августа.

По программе Post Leaving Certificate Courses любой желающий может получить доступ к курсам сертификации. Обучение проводится по разным дисциплинам:

сельское хозяйство;

лесное хозяйство;

ветеринарное образование;

рыболовство.

В 2022-2023 учебном году бесплатно поучиться могут украинцы, проживающие в Ирландии и получившие статус беженца. Поскольку в стране уже проживает 45 тысяч украинских беженцев, правительство решило помочь им адаптироваться через получение нового образования для трудоустройтва.

Поэтому для украинцев такие курсы с сентября станут бесплатными. Кроме того, студенты этих курсов получат стипендию – 6115 евро, которую разделят помесячно на год.

Фото: Поддержка Украины в Дублине, Ирландия (unsplash.com/clovis-wood-photography)

В Польше гривны перестанут менять по выгодному курсу

Первые беженцы из Украины в Польше в марте столкнулись с невозможностью поменять наличные гривны на злотые по приемлемому курсу. Тогда Нацбанки Украины и Польши договорились об обмене денег по фиксированному курсу – чуть меньше 7 гривен за 1 злотый. Одному украинцу разрешили таким образом обменять до 10 тысяч гривен.

Всего в PKO Bank Polski запустили такой обмен в 100 отделениях, а общая сумма украинской валюты, которые должен был выкупить Национальный банк Украины, закладывалась до 10 млрд гривен.

Пока же украинцы успели обменять 681 млн гривен – такой возможностью воспользовались около 80 тысяч человек сообщает ukrayina.pl. При этом интерес к программе снизился, поэтому ее планируют свернуть 10 сентября.

Текущий курс гривны к злотому составляет 11 денег за гривну (от 7,7 до 8,4 гривны за 1 злотый в обменниках).

Напомним, мы сообщали, что в Британии заканчивается программа спонсорства жилья.