Щодня тисячі людей з-за кордону їздять на роботу до Швейцарії: скільки їм платять

Майже 65 000 громадян Німеччини щодня їздять на роботу до Швейцарії. Ціни в Німеччині нижчі, а отримуючи швейцарські зарплати, вони покращують свій рівень життя. Також в країну щодня на роботу їздять і мешканці інших сусідніх країн.

Про те, скільки можна заробити, щодня їдучи на роботу до Швейцарії й повертаючись додому, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на Thelocal.de.

З яких країн до Швейцарії щодня їздять на роботу

Загалом близько 380 000 людей із сусідніх країн зараз працюють у Швейцарії: більшість з них їздять на роботу вранці й повертаються додому у свою країну ввечері. Це переважно мешканці прикордонних населених пунктів в Німеччині, Франції, Італії.

На відміну від своїх співвітчизників, які постійно проживають у Швейцарії за дозволом B або C, "транскордонні" працівники отримують дозвіл G. Він призначений для іноземців, які проживають у прикордонній зоні сусідньої країни.

Власники дозволу G зазвичай працюють у мовних регіонах Швейцарії, найближчих до кордонів їхньої країни. Французи частіше працюють у Женеві, кантонах Во та Юрі, а як італійці – в кантоні Тічино. Невелика кількість людей їздить на роботу у кантони Вале та Граубюнден.

Більшість людей з Німеччини працюють у Базелі, Цюріху, Ааргау, Шаффхаузені та Тургау. Базель, до речі, також є популярним містом серед французів, оскільки кантон межує з обома країнами.

Фото: 380 000 людей із сусідніх країн зараз працюють у Швейцарії, щодня повертаючись додому у свою державу (Getty Images)

Як німецькі зарплати відрізняються від швейцарських

Хоча німці є лише третьою за чисельністю групою прикордонної робочої сили Швейцарії, після французів та італійців, працювати ув Швейцарії їм подобається. Німецькі працівники хвалять "вищі зарплати та кращі умови праці", ніж у своїй країні.

"Будь-хто, хто працює у Швейцарії, але живе в Німеччині, має вигоду від швейцарської зарплати. Вона майже удвічі вища, ніж у їхній країні, що більш ніж покриває відносно низькі ціни вдома", – пише видання.

Один німецький масажист, який працює неповний робочий день у Базелі, сказав у коментарі виданню, що заробляє майже 3000 євро (2880 франків) на місяць за триденний робочий тиждень.

"З того часу, як я працюю у Швейцарії, я потопаю в розкоші й не думаю про кожен витрачений євро", – сказав він.

Бонусом для таких працівників (і не тільки німецьких) є і те, що вони отримують свою зарплату у франках, а майже всі їхні витрати – у євро. Зараз 1 швейцарський франк коштує близько 1,04 євро.

Фото: Німці – треті за чисельністю громадяни сусідніх країн після французів та італійців, які їздять працювати у Швейцарію (РБК-Україна)

"І хоча рівень інфляції в Німеччині (6,2%) зараз набагато вищий, ніж у Швейцарії (1,6%) – і був таким протягом тривалого часу – математика все ще працює на користь "транскордонних" працівників, які можуть дозволити собі купити більше товарів і послуг, ніж їхні співвітчизники, які не отримують швейцарської зарплати", – додають в публікації.

Загалом середня швейцарська зарплата значно вища за німецьку: понад 6700 франків на місяць проти 3650 євро (3480 франків).

Кращі умови праці, ніж в Німеччині

Гроші – головна причина, чому мешканці прикордонних міст сусідніх держав їдуть на роботу до Швейцарії. Але деякі опитані також вказують на кращі умови праці у Швейцарії, ніж вдома.

Одна медична працівниця з Німеччини, яка працює в медичному закладі Швейцарії, зазначила:

"З фінансової точки зору це чудово. Я заробляю вдвічі більше, ніж моя мати, яка працює у відділенні невідкладної допомоги в Німеччині. Але також поваги у цій галузі більше саме у Швейцарії. Стосунки між лікарями тут менш ієрархічні, і тиск менший. У Німеччині я б не займалася цією роботою, там дуже погані умови", – сказала вона.

Жінка додала, що за всі 15 років, поки вона працює у Швейцарії, лише один пацієнт дорікнув їй за те, що вона не розмовляю швейцарським варіантом німецької мови.

"Після сплати податків залишається півтори французьких зарплати"

Для мешканців інших сусідніх країн економічні переваги роботи у Швейцарії також є значними. Французи становлять найбільшу групу "транскордонних" працівників в країні: громадяни Франції отримали 222 000 дозволів G. На другому місці - італійці (близько 92 000 дозволів).

"Мешканці Італії отримують менше фінансових вигод, ніж їхні колеги з Франції та Німеччини, оскільки зарплати в кантоні Тічино, де працюють більшість італійців. одні з найнижчих у Швейцарії. Тут можна заробити в середньому 44 600 швейцарських франків на рік" – пише видання.

Фото: Французи становлять найбільшу групу "транскордонних" працівників в країні (Getty Images)

Однак це все одно більше, ніж середня річна зарплата в Італії, яка становить приблизно 35 000 євро (33 600 швейцарських франків).

"Ситуація краща для французів, особливо тих, хто працює в високооплачуваних районах Женеви та Во. Але навіть поїздка до кантону Юра, де рівень зарплати нижчий, ніж середній по країні, варта того, щоб їздити сюди на роботу з сусідньої країни", – йдеться у статті.

Кевін Лекок, який живе у французькому регіоні, що межує зі швейцарським кантоном Юра, сказав, що після закінчення кулінарних курсів він навіть не шукав роботу у Франції, а поїхав прямо до Швейцарії. Сьогодні він разом із чотирма іншими громадянами Франції працює в піцерії у місті Сеньележ’є в кантоні Юра.

"Якщо ми врахуємо все, що потрібно сплатити якості податків, у нас залишиться півтори французької зарплати", – каже чоловік.

Раніше ми писали, кому в Німеччині платять найбільше: список професій.

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