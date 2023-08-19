Каждый день тысячи людей из-за границы ездят на работу в Швейцарию: сколько им платят

Около 65 000 граждан Германии ежедневно ездят на работу в Швейцарию. Цены в Германии ниже, а получая швейцарские зарплаты, они улучшают свой уровень жизни. Также в страну каждый день на работу ездят и жители других соседних стран.

О том, сколько можно заработать, ежедневно уезжая на работу в Швейцарию и возвращаясь домой, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на Thelocal.de.

Из каких стран в Швейцарию каждый день ездят на работу

В общей сложности около 380 000 человек из соседних стран сейчас работают в Швейцарии: большинство из них ездят на работу утром и возвращаются домой в свою страну вечером. Это преимущественно жители приграничных населенных пунктов в Германии, Франции, Италии.

В отличие от своих соотечественников, постоянно проживающих в Швейцарии по разрешению B или C, "трансграничные" работники получают разрешение G. Оно предназначено для иностранцев, проживающих в приграничной зоне соседней страны.

Владельцы разрешения G обычно работают в языковых регионах Швейцарии, ближайших к границам их страны. Французы чаще работают в Женеве, кантонах Во и Юре, а как итальянцы – в кантоне Тичино. Небольшое количество людей ездит на работу в кантоны Вале и Граубюнден.

Большинство людей из Германии работают в Базеле, Цюрихе, Ааргау, Шаффхаузене и Тургау. Базель, кстати, также популярный город среди французов, поскольку кантон граничит с обеими странами.

Фото: 380 000 человек из соседних стран сейчас работают в Швейцарии, ежедневно возвращаясь домой в свое государство (Getty Images)

Как немецкие зарплаты отличаются от швейцарских

Хотя немцы являются третьей по численности группой пограничной рабочей силы Швейцарии, после французов и итальянцев, работать в Швейцарии им нравится. Немецкие работники хвалят "высшие зарплаты и лучшие условия труда", чем в своей стране.

"Любой кто работает в Швейцарии, но живет в Германии, имеет выгоду от швейцарской зарплаты. Она почти вдвое выше, чем в их стране, что более чем покрывает относительно низкие цены дома", – пишет издание.

Один немецкий массажист, работающий неполный рабочий день в Базеле, сказал в комментарии изданию, что зарабатывает почти 3000 евро (2880 франков) в месяц за трехдневную рабочую неделю.

"С тех пор как я работаю в Швейцарии, я утопаю в роскоши и не думаю о каждом потраченном евро", – сказал он.

Бонусом для таких работников (и не только немецких) является и то, что они получают свою зарплату во франках, а почти все их расходы – в евро. Сейчас один швейцарский франк стоит около 1,04 евро.

Фото: Немцы – третьи по численности граждане соседних стран после французов и итальянцев, ездящих работать в Швейцарию (РБК-Украина)

"И хотя уровень инфляции в Германии (6,2%) сейчас гораздо выше, чем в Швейцарии (1,6%) – и был таковым в течение длительного времени – математика все еще работает в пользу "трансграничных" работников, которые могут позволить себе купить больше товаров и услуг, чем их соотечественники, не получающие швейцарскую зарплату", – добавляют в публикации.

В целом средняя швейцарская зарплата значительно выше немецкой: более 6700 франков в месяц против 3650 евро (3480 франков).

Лучшие условия труда, чем в Германии

Деньги – главная причина, почему жители приграничных городов соседних государств едут на работу в Швейцарию. Но некоторые опрошенные также указывают на лучшие условия труда в Швейцарии, чем дома.

Одна медицинская работница из Германии, которая работает в медицинском учреждении Швейцарии, отметила:

"С финансовой точки зрения это замечательно. Я зарабатываю вдвое больше, чем моя мама, которая работает в отделении неотложной помощи в Германии. Но также уважения в этой сфере больше именно в Швейцарии. Отношения между врачами здесь менее иерархичны, и давления меньше. В Германии я бы не занималась этой работой, там очень плохие условия", – сказала она.

Женщина добавила, что за все 15 лет, пока она работает в Швейцарии, только один пациент упрекнул ее в том, что она не разговаривает на швейцарском варианте немецкого языка.

"После уплаты налогов остается полторы французских зарплаты"

Для жителей других соседних стран экономические преимущества работы в Швейцарии тоже значительны. Французы составляют крупнейшую группу "трансграничных" работников в стране: граждане Франции получили 222 000 разрешений G. На втором месте – итальянцы (около 92 000 разрешений).

"Жители Италии получают меньше финансовых выгод, чем их коллеги из Франции и Германии, поскольку зарплаты в кантоне Тичино, где работает большинство итальянцев, одни из самых низких в Швейцарии. Здесь можно заработать в среднем 44 600 швейцарских франков в год", – пишет издание.

Фото: Французы составляют самую большую группу "трансграничных" работников в стране (Getty Images)

Однако это все равно больше средней годовой зарплаты в Италии, которая составляет примерно 35 000 евро (33 600 швейцарских франков).

"Ситуация лучше для французов, особенно тех, кто работает в высокооплачиваемых районах Женевы и Во. Но даже поездка в кантон Юра, где уровень зарплаты ниже среднего по стране, стоит того, чтобы ездить сюда на работу из соседней страны", – говорится в статье.

Кевин Лекок, живущий во французском регионе, граничащий со швейцарским кантоном Юра, сказал, что после окончания кулинарных курсов он даже не искал работу во Франции, а уехал прямо в Швейцарию. Сегодня он вместе с четырьмя другими гражданами Франции работает в пиццерии в городе Сеньележье в кантоне Юра.

"Если мы учтем все, что нужно уплатить качества налогов, у нас останется полторы французской зарплаты", – говорит мужчина.

Раньше мы писали, кому в Германии платят больше всего: список профессий.

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