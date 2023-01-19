Щоденні поломки. У Росії продовжують скасовувати рейси через несправність літаків

Літаки у Росії продовжують ламатися практично щодня. Лайнери або не можуть злетіти, або екстрено переривають політ.

Які інциденти траплялися із літаками авіакомпаній РФ за останні дні, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Санкції ЄС та США проти авіації РФ у зв'язку з повномасштабною війною в Україні передбачають заборону на обслуговування західних літаків та постачання деталей до них. Через це борти все частіше ламаються, а їх льотний стан підтримують, розбираючи частину флоту.

Із початку 2023 року в Росії практично щодня відбуваються поломки літаків, які призводять до скасування рейсів або до екстрених посадок. Відео та дані про інциденти з'являються у телеграм-каналах.

Повідомляється, що 17 січня літак Utair не зміг вилетіти з Москви до Сургута через несправні двері в хвостовій частині. На відео пасажирів у соцмережі видно, що зачинити двері не вдалося. Людей пересадили на інший борт.

16 січня не зміг злетіти літак "Іжавіа", що виконував рейс із Братська до Нижньовартовська. Під час розбігу на злітно-посадковій смузі стався хлопок. Зліт скасували.

Фото: Літак "Уральських авіаліній" (wikiрedia.org/Anna Zvereva)

За даними телеграм-каналу "AVIAINCIDENT", 17 січня при старті літака "Уральських авіаліній" у Сочі було виявлений витік палива з правої площини крила літака. Борт відбуксирували на перон.

18 січня під час польоту літака компанії "Ямал" з Новосибірська до Нижньокамська було виявлено проблему з гідросистемою. Літак сів у Тюмені.

19 січня літак авіакомпанії "Росія" перервав зліт через спрацювання сигналізації відкриття дверей багажника. Борт мав летіти з Красноярська до Санкт-Петербурга.

Нагадаємо, ми писали, що відбувається з літаками Росії з початку січня.