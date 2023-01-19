Ежедневные поломки. В России продолжают отменять рейсы из-за неисправности самолетов

Самолеты в России продолжают ломаться практически ежедневно. Лайнеры или не могут взлететь, или экстренно прерывают полет.

Какие инциденты случались с самолетами авиакомпаний РФ за последние дни, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Санкции ЕС и США против авиации РФ в связи с полномаштабной войной в Украине предусматривают запрет на обслуживание западных самолетов и поставку деталей к ним. Из-за этого борта все чаще ломаются, а их летное состояние поддерживают, разбирая часть флота.

С начала 2023 года в России практически ежедневно происходят поломки самолетов, которые приводят к отмене рейсов или к экстренным посадкам. Видео и данные об инцидентах появляются в телеграмм-каналах.

Сообщается, что 17 января самолет Utair не смог вылететь из Москвы в Сургут из-за неисправной двери в хвостовой части. На видео пассажиров в соцсети видно, что закрыть дверь не удалось. Людей пересадили на другой борт.

16 января не смог взлететь самолет "Ижавиа", выполняющий рейс из Братска в Нижневартовск. Во время разбега на взлетно-посадочной полосе произошел хлопок. Взлет отменили.

Фото: Самолет "Уральських авиалиний" (wikiрedia.org/Anna Zvereva)

По данным телеграмм-канала "AVIAINCIDENT", 17 января при старте самолета "Уральських авиалиний" в Сочи была обнаружена течь топлива с правой плоскости крыла самолета. Борт отбуксировали на перрон.

18 января во время полета самолета компании "Ямал" из Новосибирска в Нижнекамск была обнаружена проблема с гидросистемой. Самолет сел в Тюмени.

19 января самолет авиакомпании "Россия" прервал взлет по причине срабатывания сигнализации открытие двери багажника. Борт должен был лететь из Красноярска в Санкт-Петербург.

Напомним, мы писали, что происходит с самолетами России с начала января.