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Що таке карта резидента ЄС у Польщі та як її отримати: пояснення юриста

Фото: Карта резидента ЄС у Польщі (колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар

Деякі українці, які вимушено опинилися за кордоном через війну в Україні, цікавляться способами отримати у Європі дозвіл на постійне перебування. Одним із таких є карта резидента ЄС.

Що це за документ та як українці у Польщі можуть його отримати, у коментарі TRAVEL РБК-Україна розповіла юрист Stron Legal Services Мар’яна Гавришко

Карта резидента ЄС дає право проживання на території Польщі та суттєво спрощує отримання права на довгострокове проживання в інших країнах Європейського Союзу, зазначає юрист. Серед умов отримання:

  • легальний дохід у Польщі упродовж останніх 3 років;
  • наявність медичного страхування;
  • наявність сертифікату про знання польської мови не нижче рівня В1.

Карта постійного резидента ЄС має переваги:

  • не потрібно отримувати дозвіл на роботу;
  • можна багато разів перетинати кордон із Польщею без візи;
  • можливість вільно подорожувати в межах Шенгенської зони (не більше 3 місяців упрдовж 6-місячного періоду);
  • право на купівлю нерухомості у Польщі;
  • право займатися підприємницькою діяльністю у Польщі;
  • можливість легалізувати у Польщі членів сім’ї (на підставі "возз'єднання сім'ї").

"Для українців, які прибули до Польщі після 24 лютого 2022 року, поки немає можливості отримати карту резидента ЄС. Проте, за дотримання усіх умов наведених вище, набути карту резидента можна буде у майбутньому", – зазначає Мар’яна Гавришко.

Не виключено, що у найближчому часі умови отримання карти резидента ЄС для українців змінять, додає юрист.

Раніше ми повідомляли, що ще одна країна ЄС збирається продовжити захист до 2025 року.

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