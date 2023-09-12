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Что такое карта резидента ЕС в Польше и как ее получить: объяснение юриста

Фото: Карта резидента ЕС в Польше (коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольга Маджумдар

Некоторые украинцы, вынужденно оказавшиеся за границей из-за войны в Украине, интересуются способами получить в Европе разрешение на постоянное пребывание. Одним из таких является карта резидента ЕС.

Что это за документ и как украинцы в Польше могут его получить, в комментарии TRAVEL РБК-Украина рассказала юрист Stron Legal Services Марьяна Гавришко.

Карта резидента ЕС дает право на жительство на территории Польши и существенно упрощает получение права на долгосрочное проживание в других странах Европейского Союза, отмечает юрист. Среди условий получения:

  • легальный доход в Польше за последние 3 года;
  • наличие медицинского страхования;
  • наличие сертификата о знании польского языка не ниже уровня В1.

Карта постоянного резидента ЕС имеет преимущества:

  • не нужно получать разрешение на работу;
  • можно многократно пересекать границу с Польшей без визы;
  • возможность свободно путешествовать в пределах Шенгенской зоны (не более 3 месяцев в течение 6-месячного периода);
  • право на покупку недвижимости в Польше;
  • право заниматься предпринимательской деятельностью в Польше;
  • возможность легализовать в Польше членов семьи (на основании "воссоединения семьи").

"Для украинцев, прибывших в Польшу после 24 февраля 2022 года, пока нет возможности получить карту резидента ЕС. Тем не менее, при соблюдении всех приведенных выше условий, получить карту резидента можно будет в будущем", – отмечает Марианна Гавришко.

Не исключено, что в ближайшее время условия получения карты резидента ЕС для украинцев изменятся, добавляет юрист.

Ранее мы сообщали, что еще одна страна ЕС намерена продлить защиту до 2025 года.

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