Що робити, якщо втратили важливий документ на окупованій території: пояснення

Втрата рішення суду про розлучення на окупованій території ускладнює українцям реєстрацію нового шлюбу.

Що робити, коли важливий документ втрачений та як його можна поновити, TRAVEL РБК-Україна повідомили у Центральному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції (м. Київ).

Реєстрацію розірвання шлюбу проводять органи державної реєстрації актів цивільного стану (РАЦС). Підставою може бути:

розірвання шлюбу, здійснене судом до набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію актів цивільного стану" (до 27 липня 2010 року), підлягає реєстрації в органі державної реєстрації актів цивільного стану;

до набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію актів цивільного стану" (до 27 липня 2010 року), підлягає реєстрації в органі державної реєстрації актів цивільного стану; спільна заява про розірвання шлюбу подружжя, яке немає дітей.

"Якщо актовий запис про розірвання шлюбу на підставі рішення суду до 27 липня 2010 року зберігається на окупованій території, то реєстрацію розірвання шлюбу проводить відділ РАЦС, до якого подається заява про розірвання шлюбу на підставі рішення суду", – пояснили в управлінні.

Після 27 липня 2010 року судові рішення про розірвання шлюбу суди надсилають до РАЦС за місцем ухвалення – для внесення до Державного реєстру актів цивільного стану громадян та проставлення відмітки в актовому записі про шлюб.

Якщо актовий запис про шлюб зберігається на тимчасово окупованих територіях Донецької або Луганської областей, рішення суду про розірвання шлюбу надсилається до відповідних відділів РАЦС Управління держреєстрації у Херсонській області (м. Херсон), Управління держреєстрації Південного міжрегіонального управління Мініюсту (м. Одеса).

Якщо рішення суду немає в Єдиному реєстрі судових рішень або його примірник неможливо отримати у зв’язку з ухваленням на тимчасово окупованій території України, відділ РАЦС відмовляє у реєстрації розлучення.

"У такому випадку можна звернутись до суду, щоб відновити втрачене рішення суду про розлучення. Таку заяву можна подати до суду незалежно від строку зберігання судового рішення", – зазначили юристи.

Розпорядження про визначення територіальної підсудності справ під час воєнного стану можна знайти на сайті судової влади.

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