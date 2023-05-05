Что делать, если потеряли важный документ на оккупированной территории: объяснение

Потеря решения суда о разводе на оккупированной территории усложняет украинцам регистрацию нового брака.

Что делать, когда важный документ утерян и как его можно восстановить, TRAVEL РБК-Украина сообщили в Центральном межрегиональном управлении Министерства юстиции (г. Киев).

Регистрацию расторжения брака проводят органы государственной регистрации актов гражданского состояния (ЗАГС). Основанием может быть:

расторжение брака, совершенное судом до вступления в силу Закона Украины "О государственной регистрации актов гражданского состояния" (до 27 июля 2010 года), подлежит регистрации в органе государственной регистрации актов гражданского состояния;

до вступления в силу Закона Украины "О государственной регистрации актов гражданского состояния" (до 27 июля 2010 года), подлежит регистрации в органе государственной регистрации актов гражданского состояния; совместное заявление о расторжении брака супругов, не имеющих детей.

"Если актовая запись о расторжении брака на основании решения суда до 27 июля 2010 года сохраняется на оккупированной территории, то регистрацию расторжения брака проводит отдел ЗАГС, в который подается заявление о расторжении брака на основании решения суда", – пояснили в управлении.

После 27 июля 2010 года судебные решения о расторжении брака суды направляют в ЗАГС по месту принятия – для внесения в Государственный реестр актов гражданского состояния граждан и проставления отметки в актовой записи о браке.

Если актовая запись о браке хранится на временно оккупированных территориях Донецкой или Луганской областей, решение суда о расторжении брака направляется в соответствующие отделы ЗАГС Управления госрегистрации в Херсонской области (г. Херсон), Управления госрегистрации Южного межрегионального управления Минюста (г. Одесса).

Если решение суда нет в Едином реестре судебных решений или его экземпляр невозможно получить в связи с принятием на временно оккупированной территории Украины, отдел ЗАГС отказывает в регистрации развода.

"В таком случае можно обратиться в суд, чтобы восстановить утраченное решение суда о разводе. Такое заявление можно подать в суд независимо от срока хранения судебного решения", – отметили юристы.

Распоряжение об определении территориальной подсудности дел во время военного положения можно найти на сайте судебной власти.

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