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Ще на шість місяців. Країна ЄС продовжила тимчасовий захист для українців

Вівторок 05 вересня 2023 11:23
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Ще на шість місяців. Країна ЄС продовжила тимчасовий захист для українців Фото: Українці у Греції (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Греція продовжила дію тимчасового захисту для українців ще на шість місяців. Рішення про це прийняв міністр міграції та притулку Греції Дімітріс Кайрідіс.

Попередній шестимісячний термін дії статусу завершився 4 вересня, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на ekathimerini.com.

Відтепер українці користуватимуться тимчасовим захистом у Греції до 4 березня 2024 року. На стільки часу продовжать відповідні дозволи на проживання.

Для українців, які шукають притулку в цій країні, на сайті Міністерства міграції та притулку працює інформаційний портал. Інформація доступна українською, англійською та грецькою мовами.

Греція надала прихисток 25 тисячам втікачів від війни в Україні. Біженці мають доступ до державної медицини та освіти. Також – право на тимчасове житло у пункті прийому у Сінтікі.

Ще на шість місяців. Країна ЄС продовжила тимчасовий захист для українцівФото: Пункт розміщення біженців із України (gettyimages.com)

На довготривале житло слід подавати заявку – є доступні об'єкти розміщення Серрес II у Північній Греції та Елефсіна в регіоні Аттика. Фінансова допомога не передбачена, але можна отримати гуманітарну допомогу від благодійних організацій.

Нагадаємо, ми писали, що українцям у Європі пропонують новий спосіб зекономити на житлі.

Також ми розповідали, які країни допомагатимуть українцям повернутися додому.

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