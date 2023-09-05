Ще на шість місяців. Країна ЄС продовжила тимчасовий захист для українців
Греція продовжила дію тимчасового захисту для українців ще на шість місяців. Рішення про це прийняв міністр міграції та притулку Греції Дімітріс Кайрідіс.
Попередній шестимісячний термін дії статусу завершився 4 вересня, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на ekathimerini.com.
Відтепер українці користуватимуться тимчасовим захистом у Греції до 4 березня 2024 року. На стільки часу продовжать відповідні дозволи на проживання.
Для українців, які шукають притулку в цій країні, на сайті Міністерства міграції та притулку працює інформаційний портал. Інформація доступна українською, англійською та грецькою мовами.
Греція надала прихисток 25 тисячам втікачів від війни в Україні. Біженці мають доступ до державної медицини та освіти. Також – право на тимчасове житло у пункті прийому у Сінтікі.
Фото: Пункт розміщення біженців із України (gettyimages.com)
На довготривале житло слід подавати заявку – є доступні об'єкти розміщення Серрес II у Північній Греції та Елефсіна в регіоні Аттика. Фінансова допомога не передбачена, але можна отримати гуманітарну допомогу від благодійних організацій.
Нагадаємо, ми писали, що українцям у Європі пропонують новий спосіб зекономити на житлі.
Також ми розповідали, які країни допомагатимуть українцям повернутися додому.
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