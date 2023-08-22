Українцям у Європі пропонують новий спосіб зекономити на житлі: про що йдеться

Українцям у Європі пропонують шукати спільне житло разом із іншими українцями. Таку функцію запустили на платформі EU4UA.org, яка допомагає українцям з поселенням за кордоном.

Так можна знайти комфортне житло, вартість якого можна буде розділити між орендарями, TRAVEL РБК-Україна розповідає із посиланням на допис платформи.

Оскільки житло у Європі дороге, а біженцям навіть за наявності роботи комфортні варіанти можуть бути не по кишені, пропонується орендувати квартири спільно із іншими українцями. Тим більше, що безкоштовне житло європейці надають все рідше.

"Можна не лише зекономити кошти, але й мати більший вибір житла. Спільна оренда житла є нормальною практикою в Європі. Це популярний і практичний підхід, який допомагає економити та сприяє соціальній взаємодії. Колівінг створює можливість для соціальних контактів та нових знайомств", – зазначають організатори платформи.

Фото: Допомога біженцям у Берліні (gettyimages.com)

Щоб скористатись новим функціоналом, достатньо створити профіль на сайті, після чого можна буде бачити українців, які шукають також співлокаторів по всій Європі.

Нагадаємо, ми писали, що у Німеччині запустили платформу з пошуку житла для українців.

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