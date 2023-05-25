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У ще одному місті Європи відкрився паспортний сервіс: куди можна звертатися

Фото: Паспортний сервіс за кордоном (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В Іспанії відкрився другий пункт паспортного сервісу ДП "Документ", де українські громадяни можуть оформити необхідні документи. Пересувні мобільні комплекси з'явилися у Мадриді.

Поки мобільні офіси працюватимуть у тестовому режимі за "живою чергою", повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на сайт сервісу.

Прихисток в Іспанії отримали понад 170 тисяч громадян України. Паспортний сервіс має вирішити проблему із оформленням дійсних паспортних документів, що дасть можливість українцям безперешкодно перетинати кордони інших країн, вступати у навчальні заклади та отримувати фінансову і гуманітарну допомогу.

Наразі в Мадриді працюють 5 мобільних комплексів – це спеціально обладнані мікроавтобуси білого кольору із символікою ДП "Документ".

Пересувні офіси розташовані за адресою: C. del Alto del Retiro, 28031 Madrid, Іспанія. Графік роботи центру: з понеділка по суботу з 9:00 до 18:00.

Запис до електронної черги буде доступний після успішного тестування систем.

Які послуги можна отримати у паспортному сервісі в Мадриді:

  • оформлення ID-картки чи закордонного паспорта (у тому числі замість втраченого або викраденого);
  • обмін ID-картки чи закордонного паспорта (у зв’язку з закінченням строку дії, зміною інформації, непридатністю до використання);
  • обмін паспорта зразка 1994 року на ID-картку (за бажанням чи у разі непридатності);
  • одночасне оформлення закордонного паспорта та ID-картки.

Послугу з обміну водійського посвідчення запровадять пізніше.

Зазначається, що ДП "Документ" не має повноважень на оформлення документів громадянам які отримали дозвіл/штамп на виїзд для постійного місця проживання до інших країн.

Актуальну інформацію щодо роботи центру у Мадриді та консультацію з будь-яких питань можна отримати у приватних повідомленнях на офіційній сторінці у Facebook.

Раніше пункти оформлення паспортів від ДП "Документ" відрилися у п'яти країнах: Польщі (Варшава, Краків, Гданськ, Вроцлав), Чехії (Прага), Словаччині (Братислава), Туреччині (Стамбул), Німеччині (Кельн, Берлін).

Перший пункт паспортного сервісу в Іспанії відкрився у місті Валенсія.

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