В Іспанії запрацював паспортний сервіс ДП "Документ": які документи можна оформити
Паспортний сервіс ДП "Документ" розпочав роботу в Іспанії. Це вже шоста країна, де українці за кордоном можуть оформити паспортні документи.
Мобільні офіси приймають громадян у місті Валенсія поки за "живою чергою", повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства внутрішніх справ.
Прихисток у Іспанії отримали понад 170 тисяч біженців із України, для багатьох актуальна проблема оформлення паспортів. Чинні документи дають можливість отримувати фінансову та гуманітарну допомогу, вступати у навчальні заклади та перетинати кордони інших країн.
Мобільні комплекси – білі мікроавтобуси із емблемою "Паспортного сервісу" – розташовані за адресою: Xàtiva, 46007 Valencia, Іспанія.
Графік роботи: з понеділка по суботу, з 9:00 до 18:00.
Наразі обслуговування громадян у місті Валенсія будуть здійснювати за "живою чергою". Електронну чергу запровадять після тестування систем.
Фото: Оформлення документів за кордоном (gettyimages.com)
Які послуги надають у паспортному сервісі в місті Валенсія:
- оформлення ID-картки чи закордонного паспорта (у тому числі замість втраченого або викраденого);
- обмін ID-картки чи закордонного паспорта (у зв’язку з закінченням строку дії, зміною інформації, непридатністю до використання);
- обмін паспорта зразка 1994 року на ID-картку (за бажанням чи у разі непридатності);
- одночасне оформлення закордонного паспорта та ID-картки;
- страхування (медичне та на випадок втрати паспорта).
Послугу з обміну водійського посвідчення запровадять згодом.
Зазначається, що ДП "Документ" не має повноважень на оформлення документів громадянам які отримали дозвіл/штамп на виїзд для постійного місця проживання до інших країн.
Раніше пункти оформлення паспортів від ДП "Документ" відрилися у пяти країнах: Польщі, Чехії, Словаччині, Туреччині, Німеччині.
Нагадаємо, ми писали, що у Німеччині відкрився другий пункт ДП "Документ".
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