В Іспанії запрацював паспортний сервіс ДП "Документ": які документи можна оформити

Паспортний сервіс ДП "Документ" розпочав роботу в Іспанії. Це вже шоста країна, де українці за кордоном можуть оформити паспортні документи.

Мобільні офіси приймають громадян у місті Валенсія поки за "живою чергою", повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства внутрішніх справ.

Прихисток у Іспанії отримали понад 170 тисяч біженців із України, для багатьох актуальна проблема оформлення паспортів. Чинні документи дають можливість отримувати фінансову та гуманітарну допомогу, вступати у навчальні заклади та перетинати кордони інших країн.

Мобільні комплекси – білі мікроавтобуси із емблемою "Паспортного сервісу" – розташовані за адресою: Xàtiva, 46007 Valencia, Іспанія.

Графік роботи: з понеділка по суботу, з 9:00 до 18:00.

Наразі обслуговування громадян у місті Валенсія будуть здійснювати за "живою чергою". Електронну чергу запровадять після тестування систем.

Фото: Оформлення документів за кордоном (gettyimages.com)

Які послуги надають у паспортному сервісі в місті Валенсія:

оформлення ID-картки чи закордонного паспорта (у тому числі замість втраченого або викраденого);

обмін ID-картки чи закордонного паспорта (у зв’язку з закінченням строку дії, зміною інформації, непридатністю до використання);

обмін паспорта зразка 1994 року на ID-картку (за бажанням чи у разі непридатності);

одночасне оформлення закордонного паспорта та ID-картки;

страхування (медичне та на випадок втрати паспорта).

Послугу з обміну водійського посвідчення запровадять згодом.

Зазначається, що ДП "Документ" не має повноважень на оформлення документів громадянам які отримали дозвіл/штамп на виїзд для постійного місця проживання до інших країн.

Раніше пункти оформлення паспортів від ДП "Документ" відрилися у пяти країнах: Польщі, Чехії, Словаччині, Туреччині, Німеччині.

Нагадаємо, ми писали, що у Німеччині відкрився другий пункт ДП "Документ".

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