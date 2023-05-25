В еще одном городе Европы открылся паспортный сервис: куда можно обращаться

В Испании открылся второй пункт паспортного сервиса ГП "Документ", где граждане Украины могут оформить необходимые документы. Передвижные мобильные комплексы появились в Мадриде.

Пока мобильные офисы будут работать в тестовом режиме в порядке "живой очереди", сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на сайт сервиса.

Убежище в Испании получили более 170 тысяч граждан Украины. Паспортный сервис должен решить проблему с оформлением действительных паспортных документов, что позволит украинцам беспрепятственно пересекать границы других стран, поступать в учебные заведения и получать финансовую и гуманитарную помощь.

В Мадриде работают 5 мобильных комплексов – это специально оборудованные микроавтобусы в белого цвета с символикой ГП "Документ".

Передвижные офисы расположены по адресу: C. del Alto del Retiro, 28031 Madrid, Испания. График работы центра: с понедельника по субботу с 9:00 до 18:00.

Запись в электронную очередь будет доступна после успешного тестирования систем.

Какие услуги можно получить в паспортном сервисе в Мадриде:

оформление ID-карты или загранпаспорта (в том числе вместо утраченного или похищенного);

обмен ID-карты или загранпаспорта (в связи с истечением срока действия, изменением информации, непригодностью к использованию);

обмен паспорта образца 1994 года на ID-карту (по желанию или в случае негодности);

одновременное оформление загранпаспорта и ID-карты.

Услуга по обмену водительского удостоверения будет введена позже.

ГП "Документ" не имеет полномочий на оформление документов гражданам, получившим разрешение/штамп на выезд для постоянного места жительства в другие страны.

Актуальную информацию о работе центра в Мадриде и консультацию по любым вопросам можно получить в частных сообщениях на официальной странице Facebook.

Ранее пункты оформления паспортов от ГП "Документ" открылись в пяти странах: Польше (Варшава, Краков, Гданьск, Вроцлав), Чехии (Прага), Словакии (Братислава), Турции (Стамбул), Германии (Кельн, Берлин).

Первый пункт паспортного сервиса в Испании открылся в городе Валенсия.

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