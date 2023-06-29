UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ще одна європейська столиця продовжила безкоштовний проїзд для українців: терміни

Фото: Транспорт у Ризі (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Біженці з України зможуть безкоштовно користуватися громадським транспортом у столиці Латвії Ризі до кінця 2023 року. Таке рішення 28 червня ухвалила Ризька дума.

Пільги доступні тим українцям, які зареєструвалися у Центрі підтримки Риги та проживають у місті, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на nra.lv.

Безкоштовний проїзд діятиме у трамваях, тролейбусах та автобусах. Для отримання 100% знижки на наступний період треба буде завантажити наявні електронні ваучері у квиткові автомати, які розташованих на зупинках або в торгових центрах. При цьому новий ваучер оформляти не потрібно.

Також отримати знижку можна у Ризькому центрі підтримки цивільного населення України (вул. Амату, 4). Якщо людина ще не має електронного ваучера, її видадуть при відвідуванні.

Фото: Українські біженці у Латвії (unsplash.com/krisjanis-kazaks)

Дітям з України, які вже оформили та отримали студентську картку, не потрібно спеціально кудись звертатися – вони можуть продовжувати користуватися громадським транспортом зі знижкою 100%.

Рівень підтримки українців у Латвії за рік війни не зменшується. Активність пожертв для біженців чи України лише зросла.

Раніше повідомлялося, що у столиці Угорщини продовжили безкоштовний проїзд для українських біженців.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЛатвіяРига